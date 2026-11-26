Noviembre llega a su recta final y con él una de las semanas más esperadas para quienes disfrutan de la moda y las compras: la Black Week. En Jael Boutique todavía quedan unos días para aprovechar una oportunidad especial: un 20% de descuento en toda la tienda, tanto en su establecimiento físico como en su página web (basta con introducir el código BLACK20 durante el proceso de compra). Una ocasión para hacerse con ese bolso que lleva tiempo en la lista de deseos, renovar los complementos del armario o empezar a resolver los regalos de Navidad con algo de antelación.

La promoción estará disponible hasta el próximo domingo 29 de noviembre, por lo que estos son los últimos días para beneficiarse del descuento. La campaña incluye una selección de firmas nacionales e internacionales que forman parte de la propuesta de Jael Boutique, con nombres tan reconocidos como Longchamp, Max Mara, Montblanc, Coach, Furla, Kate Spade, Lacoste o Dragon Diffusion, entre otras.

Ideas para regalar en Navidad

Uno de los grandes protagonistas del catálogo de Jael Boutique son los bolsos, disponibles en diferentes formatos y estilos para adaptarse a distintas ocasiones. Desde diseños de mano y bandoleras hasta modelos shopper, mochilas o bolsos de hombro, la selección reúne alternativas tanto para el día a día como para completar estilismos más especiales.

Entre las propuestas que se pueden encontrar actualmente en su tienda online podríamos destacar, por ejemplo, la bandolera Longchamp Shadow en color matcha, el bolso tote Calella de Hereu en ante gris o el bolso de mano Lixia de Munthe en color gris. También figuran modelos de Montblanc, como su bandolera pequeña Companion en azul glacial, una opción para quienes buscan un complemento de diseño cuidado.

La oferta de la boutique va mucho más allá de los bolsos. Bufandas, pañuelos, cinturones, carteras, billeteros, tarjeteros, gorros y sombreros completan una selección de accesorios que también puede convertirse en una buena fuente de ideas para los regalos navideños. Firmas como Max Mara, Moismont o Lacoste aportan propuestas para esta temporada de otoño-invierno, desde prendas de abrigo y complementos de lana hasta pequeños accesorios para actualizar cualquier conjunto.

Además, Jael Boutique cuenta con una sección dedicada a la moda masculina, con bolsos, carteras, cinturones y accesorios de firmas como Coach, Longchamp o Montblanc. Una alternativa para quienes también quieran adelantar sus compras navideñas y encontrar un regalo diferente.

Más tiempo para decidir

Aprovechar las promociones de noviembre para adelantar las compras de Navidad tiene también sus ventajas. Por eso, Jael Boutique ha ampliado el plazo de devoluciones hasta el 9 de enero de 2027, facilitando así las compras anticipadas y ofreciendo más margen a quienes quieran comprar regalos sin preocuparse por si acertarán con la elección. Aunque, tratándose de Jael Boutique, encontrar el regalo perfecto es siempre un acierto.

Con el 29 de noviembre como fecha límite, la Black Week de Jael Boutique entra ya en sus últimos días. Una oportunidad para descubrir las propuestas de algunas de las firmas más reconocidas del mundo de los complementos, encontrar inspiración para Navidad y aprovechar un 20% de descuento. ¿Ya has elegido tus favoritos?