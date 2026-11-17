El mercadillo ideal donde conseguir ropa de Adidas y Nike por 10 euros los días 20, 21 y 22 de noviembre

Los mercadillos de segunda mano se han consolidado como una alternativa de consumo sostenible en A Coruña. La ciudad suele ser escenario de este tipo de eventos, en los que los visitantes pueden encontrar artículos de decoración, cerámica y prendas de marca.

En este contexto, Break Studio Dance Academy (Rúa Alcalde Lens, 7), acogerá el mercadillo de segunda mano Pipo Vintage los días 20, 21 y 22 de noviembre con entrada gratuita y toda la ropa por 10 euros.

Ropa de Adidas y Nike a 10 €

Los amantes de la moda retro tienen un plan ideal este fin de semana en A Coruña. La recta final de noviembre llega a la ciudad herculina con una propuesta pensada para los apasionados de la ropa vintage.

Después de recorrer ciudades de toda la geografía española, como Córdoba, Zaragoza y Albacete, el mercadillo de segunda mano Pipo Vintage aterriza en A Coruña de viernes a domingo.

Del 20 al 22 de noviembre, vecinos y visitantes podrán descubrir una amplia selección de prendas de marca y equipaciones de equipos de fútbol, como el Real Madrid.

"Toda la ropa vintage por 10 euros, con chaquetones de The North Face, sudaderas de Adidas, chaquetas de Nike, pantalones militares, chaquetas de cuero y mucho más", animan desde la organización.

El evento se celebrará en las instalaciones de Break Studio Dance Academy (Rúa Alcalde Lens, 7), en horario ininterrumpido de 10:30 a 21:30 horas. El acceso es gratuito, aunque hay entradas VIP a la venta con acceso preferente para evitar colas.

La entrada más económica, con un precio de 1 euro, ya está agotada. No obstante, la organización ha puesto a la venta nuevas entradas por 5 euros que permiten acceder de forma anticipada y evitar la cola general.

Regalos y descuentos

"Además, todos los que vengáis vais a tener bebida gratis de parte de nuestros amigos de Black Hat, un montón de regalos y descuentos durante todo el evento. Así que si eres de A Coruña, ya sabes dónde conseguir la mejor ropa vintage por tan solo 10 euros".

A continuación, repasamos el horario del evento, con las aperturas previstas para cada jornada: