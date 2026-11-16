El mercadillo se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre de 11:00 a 19:00 horas Shutterstock

Regresa al centro de A Coruña un mercadillo con ropa y calzado desde 1 euro y entrada gratuita este 21 de noviembre

A Coruña celebra a lo largo del año diferentes mercadillos de segunda mano, cada uno con propuestas diferentes para todos los gustos. Algunos están especializados en ropa y complementos, otros solo se centran en antigüedades y también los hay que ofrecen artículos de artesanía o piezas de coleccionismo.

En este contexto, Bodega Martirio, un mítico bar situado en pleno centro de A Coruña, en la Plaza José Sellier, conocida por todos los coruñeses y coruñesas como la plaza de la Urbana, celebrará un mercadillo de segunda mano el próximo 21 de noviembre con entrada gratuita y con opciones para hombres, mujeres y niños.

"Vinted coruñés" desde 1 euro

A Coruña volverá a contar con una nueva edición de Revolta Market, el mercadillo de segunda mano conocido popularmente como el "Vinted coruñés", tal y como indican desde la organización en redes sociales.

La cita se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en Bodega Martirio, uno de los bares que conforman la plaza José Sellier. El mercadillo se celebrará en horario ininterrumpido, de 11:00 a 19:00 horas, y contará con entrada gratuita.

El mercadillo es la oportunidad perfecta para adquirir ropa, accesorios y calzado de segunda mano a precios súper asequibles y, al mismo tiempo, favorecer a la economía circular. Los artículos disponibles serán de diferentes marcas, estilos y tallas, con precios que partirán desde solo un euro.

Además, la oferta estará disponible para todos los públicos, y contará con opciones tanto para mujeres, como para hombres y niños.

La ubicación de este mercadillo es excepcional, ya que esta plaza suele estar abarrotada de gente que decide acudir a alguno de sus bares para tomar algo en buena compañía, sobre todo los fines de semana.

Hay que tener en cuenta que llega en buen momento, con la Navidad a la vuelta de la esquina. Puede ser tu oportunidad de adquirir algún que otro regalo para un ser querido sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero.

Ten en cuenta que desde la organización indican que quienes se quieran acercar al mercadillo deben llevar dinero en efectivo y acudir con su propia bolsa para guardar las compras.

Con un sinfín de artículos a la venta desde un euro y entrada gratuita, Revolta Market llega a Bodega Martirio para poner el centro de A Coruña patas arriba este sábado 21 de noviembre.