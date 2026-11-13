Los Latin Grammy se visten de A Coruña: la firma de diseño gallego Etiem vistió a la banda Viniloversus

La moda gallega y concretamente la que se crea en A Coruña se ha hecho ya un hueco en el sector textil. Una vez más, una firma de diseño gallego ha estado presente en uno de los premios más prestigiosos del mundo de la música, los Latin Grammy.

Etiem ha sido la marca de moda coruñesa escogida por los integrantes de Viniloversus para vestirlos en los diferentes actos y durante la gala de anoche, todos ellos celebrados en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

La banda venezolana llegaba a esta edición de los premios con dos nominaciones: Mejor Álbum de Rock, por La Frontera, y Mejor Canción de Rock, por Destruirse. Una cita especialmente importante para el grupo, que ha contado con el diseño de ETIEM para construir su imagen en una de las noches más destacadas de la industria musical latina.

Talento gallego

Esta colaboración supone un nuevo paso en la proyección exterior de Etiem, una marca que nacía en 2004 y fue fundada por exdirectivos de Caramelo. Es, además, una oportunidad para situar el talento creativo y empresarial gallego en un escaparate de alcance internacional, como son los Latin Grammy. Una presencia que demuestra que las firmas de moda nacidas fuera de los grandes centros tradicionales de la industria también tienen mucho que aportar en escenarios globales.

Que una banda nominada a dos Latin Grammy haya confiado en una firma coruñesa para una cita de esta dimensión es, también, una forma de proyectar Galicia a través de la moda. Porque el talento gallego no entiende de fronteras.