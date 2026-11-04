Zara y el Deportivo preparan una nueva colección de ropa para hombre, mujer y niños

Zara y el Deportivo preparan una nueva colección de ropa conjunta que ampliará la colaboración que ambas marcas estrenaron este verano. La firma de Inditex y el club coruñés trabajan en una línea que estará dirigida a hombres, mujeres y niños, por lo que dará el salto desde la primera propuesta infantil a una oferta pensada para aficionados de todas las edades.

El lanzamiento se producirá próximamente, aunque todavía no tiene una fecha definitiva. Los equipos de Inditex y del propio Deportivo están concretando el calendario para sacar al mercado esta nueva colección, que se enmarca en los actos conmemorativos del 120 aniversario del club blanquiazul, fundado en 1906.

La iniciativa supone un nuevo paso en la alianza entre dos de las marcas más reconocibles vinculadas a A Coruña. La primera colección, presentada el pasado 25 de junio, estaba destinada exclusivamente al público infantil y tuvo una notable presencia en la ciudad, donde las prendas llegaron a establecimientos seleccionados de Zara. La nueva propuesta permitirá ampliar ese catálogo y acercar la identidad deportivista también a los seguidores adultos.

Para todos los públicos

La primera colaboración entre Zara y el Dépor se lanzó coincidiendo con la presentación de la nueva identidad visual del club y el inicio de las rebajas de verano. La colección de Zara Kids incluía camisetas, sudaderas, pantalones y distintos complementos inspirados en la historia y los colores de la entidad coruñesa.

Las prendas incorporaban el nuevo escudo del Deportivo y diferentes referencias a su trayectoria, con guiños a Riazor, al año de fundación del equipo y a algunos de los elementos más reconocibles de su identidad. La propuesta combinaba los colores blanquiazules con una estética urbana y prendas pensadas para vestir en el día a día, más allá de la ropa deportiva habitual.

La colección podía adquirirse a través de la página web de Zara y en una selección de tiendas físicas de A Coruña, entre ellas las de la calle Compostela, Cuatro Caminos y Marineda City. El lanzamiento también tuvo su reflejo en el Zacaffè de la tienda de Compostela, que incorporó detalles relacionados con el Deportivo en sus vasos y en algunos de sus productos.

Zara apuesta por el fútbol

La colaboración con el Deportivo se enmarca también en el acercamiento de Zara al universo futbolístico a través de colecciones especiales. La firma gallega ya había lanzado propuestas inspiradas en el fútbol internacional, como una línea infantil relacionada con los Mundiales y sus elementos más reconocibles, entre ellos las mascotas de España 1982 y México 1986.

Más recientemente, la marca ha incorporado a su catálogo una colección FIFA Classics que recupera diseños y referencias de distintas ediciones de la Copa del Mundo, con prendas inspiradas en selecciones y torneos históricos. Una apuesta por trasladar la estética futbolística a la moda cotidiana que encaja con la nueva colaboración que prepara junto al Deportivo.

La primera colección con el club coruñés fue, además, la primera colaboración de Zara con un equipo de fútbol español. La nueva línea ampliará ahora aquella experiencia y reforzará la presencia del Deportivo en una propuesta comercial que une la historia de la entidad con una de las principales marcas nacidas en Galicia.

La fecha de lanzamiento y los detalles de las prendas se conocerán cuando ambas partes terminen de cerrar la presentación.