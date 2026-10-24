Colas en Action para conseguir la camiseta térmica más barata de la temporada: por solo 4,69 euros y en 4 tallas

El frío ya empieza a notarse y es el momento ideal para realizar el cambio de armario. Para sobrellevar mejor el cambio de temperatura, Action ha sacado a la venta una colección de prendas térmicas para esta temporada.

La firma neerlandesa ya tiene todo listo para la llegada del invierno. Entre sus últimas novedades, destaca una colección cápsula que reúne diversas prendas térmicas, entre las que sobresale una camiseta de la sección femenina.

Camiseta térmica por 4,69 euros

El frío no afecta a todo el mundo por igual, pero existen diversas formas para combatirlo. La manera más efectiva consiste en sustituir la clásica camiseta de algodón por una térmica, una prenda para conservar el calor corporal.

En este contexto, Action acaba de renovar su catálogo con una camiseta térmica de manga larga, disponible en cuatro tallas (S, M, L y XL) y varios colores (negro y blanco).

Camiseta térmica de Action. Ref: 3224864 Action (Web)

La camiseta, con número de referencia 3224864, está diseñada para proporcionar calor extra y comodidad en los días fríos.

Cuenta con manga larga, cuello redondo y tejido acanalado con alto contenido en algodón, ofreciendo un tacto agradable y permitiendo que la piel respire mejor que con fibras sintéticas.

"Es ideal como capa adicional debajo de la ropa de diario", apunta Action.

Además de algodón, la camiseta incorpora poliéster y un componente elastomérico, que favorece el ajuste al cuerpo. Asimismo, al menos el 50% de los materiales utilizados son reciclados.

Otro de los aspectos a destacar es su precio: está disponible por solo 4,69 euros, un precio muy asequible que permite combatir el frío sin gastar demasiado.

Completa el look

Mallas térmicas de Action. Ref: 2520562 Action (Web)

Action sugiere un pantalón térmico para completar el look.

La prenda es en realidad una malla térmica con efecto termorregulador y sin costuras en la entrepierna para mayor comodidad.

"Son ideales para los fríos meses de invierno, para llevar debajo de una falda o un vestido, y también idónea para practicar deportes de invierno", destaca la cadena de descuentos neerlandesa.

El precio original es de 2,99 euros; sin embargo, cuenta con un descuento temporal del 20%, por lo que el precio final es de 2,38 euros. Las mallas están disponibles en color negro y en varias tallas (S/M, L/XL y XXL).