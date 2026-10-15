Tejidos, estampados y colores que dominarán esta temporada en Galicia

El otoño llega con una paleta renovada, nuevas texturas y estampados que actualizan el armario sin perder de vista una de las claves de la temporada: vestir bien en el día a día y no solo en ocasiones especiales. Los tonos tierra se consolidan como los nuevos básicos, tejidos como el ante, la pana o el cashmere ganan protagonismo y los cuadros regresan en versiones cálidas y atemporales.

Desde Jael Boutique repasan algunas de las tendencias que marcarán la temporada y, sobre todo, cómo llevarlas a la vida real a través de prendas y accesorios que combinan estética, calidad y funcionalidad. Presencialmente (Rúa do Xeneral Pardiñas, 9) o en su tienda online, Jael Boutique reúne una selección de firmas y piezas que permiten interpretar las tendencias de otoño desde una perspectiva versátil y adaptada al día a día.

El ante se mantiene entre los tejidos clave

El ante vuelve a situarse, por segundo año consecutivo, entre los grandes protagonistas de la temporada. En Jael Boutique continúa siendo uno de los tejidos más demandados y este otoño amplía sus posibilidades con nuevas tonalidades y formatos. Junto a él aparecen otras texturas de acabado suave y sofisticado, como la piel de coco o el nobuk, que aportan profundidad a los estilismos y funcionan especialmente bien en accesorios.

Detalle del bolso Le Roseau moka / Longchamp. © Jael Boutique

Pana y accesorios: una combinación fácil de llevar

La pana también encuentra su lugar esta temporada, especialmente en los complementos. Su textura aporta ese punto ligeramente retro que vuelve a estar de actualidad, pero reinterpretado desde una estética más limpia y contemporánea. Además de su carácter visual, tiene un componente práctico: es un tejido resistente y poco delicado, lo que la convierte en una opción especialmente interesante para el día a día.

Marrones, ciruelas y burdeos: la nueva paleta de neutros

La paleta cromática del otoño se mueve en torno a tonos cálidos y envolventes. Marrones, ciruelas y burdeos toman el relevo de los neutros más tradicionales y se convierten en una alternativa actualizada para construir el armario de temporada. Entre ellos, el burdeos adquiere especial protagonismo. Intenso, elegante y fácil de combinar, funciona prácticamente como un nuevo neutro, pero aporta a los estilismos una mayor profundidad gracias a su matiz rojizo.

Un sutil toque de color

Aunque los tonos tierra dominen la temporada, el otoño también deja espacio para propuestas más vibrantes. Una de las formas más sencillas de incorporarlas al armario es hacerlo a través de los accesorios.

En Jael Boutique apuestan por tonalidades como el azul o eléctrico y el verde, presentes en complementos que permiten introducir una nota de color sin necesidad de transformar por completo un estilismo. Bufandas y accesorios de cashmere o alpaca en tonos intensos cumplen precisamente esa función: aportan personalidad y luminosidad a los looks de los meses fríos. También el jersey rojo continúa siendo una de esas piezas capaces de cambiar por completo un conjunto sencillo.

Detalle de bufandas de alpaca / Solotre. © Jael Boutique

Los cuadros vuelven al primer plano

Pocos estampados están tan ligados al otoño como los cuadros, que esta temporada recuperan protagonismo, especialmente en versiones próximas al tartán.

Su carácter atemporal permite jugar con ellos de muchas maneras: desde diseños discretos que funcionan como fondo de armario hasta propuestas más marcadas capaces de convertirse en el punto focal de un estilismo. La clave está en encontrar el equilibrio. Los cuadros más limpios permiten combinaciones sencillas, mientras que los diseños de mayor intensidad también pueden mezclarse con otros estampados siempre que compartan una gama cromática.

Detalle de bufandas de cuadros / Moismont. © Jael Boutique

El acolchado, imprescindible en el norte

En prendas exteriores, el acolchado vuelve a ser una de las apuestas más funcionales de la temporada. En el norte, donde el frío y la lluvia condicionan buena parte del armario, su capacidad para proteger sin añadir demasiado volumen lo convierte, además, en un aliado especialmente práctico.

Las propuestas de Max Mara destacan por combinar ligereza y sofisticación, con diseños que pueden integrarse tanto en estilismos más casual como en looks de oficina. Y también evoluciona el bolso de diario. Frente a los modelos rígidos y estructurados, ganan terreno los diseños flexibles, blandos y de aspecto relajado, incluso en formatos extragrandes que pueden plegarse y adaptarse al ritmo del día. La funcionalidad se convierte así en parte esencial de la estética.

Cashmere: invertir en una prenda para muchos años

Hay prendas que responden a una tendencia concreta y otras que trascienden temporadas. El cashmere pertenece claramente al segundo grupo.

Desde Jael Boutique lo señalan como una de las inversiones más interesantes del armario de invierno. Su precio es superior al de otros tejidos, pero también lo son su tacto, calidad y durabilidad, convirtiéndolo en una prenda que puede acompañar durante años si recibe los cuidados adecuados. From Future, Colorush o Max Mara son algunas de las firmas presentes en la selección de Jael Boutique con propuestas de cashmere, desde jerséis básicos hasta piezas en colores más atrevidos.

Detalle de jerséis de cashmere / From Future. © Jael Boutique

La bandana se reinventa

Entre las novedades de la nueva colección de Jael Boutique destaca también la evolución de un accesorio clásico: la bandana.

Esta temporada abandona los materiales más ligeros para aparecer en tejidos como el cashmere y la lana, incorporando una dimensión más invernal a un complemento tradicionalmente asociado a otras épocas del año. Sus estampados aportan personalidad a los estilismos, mientras que la calidad de los tejidos permite llevarla como un accesorio que no solo completa el look, sino que también protege del frío. Una pequeña pieza capaz de transformar un conjunto y darle un punto más personal.