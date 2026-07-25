Chamo Armada, estilista que empezó en Sada (A Coruña) y llegó a vestir a Will Smith: "No me gusta disfrazar a la gente"

Chamo Armada lleva dedicándose al mundo del estilismo y la moda cerca de 10 años, pero su carrera no ha hecho más que comenzar. Natural de Sada, esta joven que vive ahora en Madrid puede presumir de haber creado estilismos para nombres como Will Smith, Mariang, Quevedo, Delaossa, Morat o Fillas de Cassandra.

Graduada en Diseño de Moda, empezó con un amigo fotógrafo, Guille Heslop, a hacer sus propias editoriales haciendo castings por su localidad natal, muy cerca de A Coruña.

"Empezamos con gente en la calle, desde niños hasta señoras", comenta ahora explicando que "siempre disfruté conectar con personas haciendo algo creativo porque es muy enriquecedor".

Fue así como descubrió que, más que la moda, lo que le gustaba era "contar historias".

Para Chamo, "la ropa es un medio de expresión. Siempre lo ha sido".

Así es trabajar como estilista

Cada día de trabajo para esta estilista es diferente, pero eso es precisamente lo que destaca.

"La mayor parte del tiempo consiste en buscar nuevas oportunidades. Y cuando aparece un proyecto nuevo, siempre trabajas a contrarreloj y tienes que ser muy resolutiva. En proyectos muy grandes se requiere de precisión, porque tienes la presión de que se ve tu trabajo y quieres que esté perfecto siempre", confiesa.

Desde hace cinco años vive en Madrid, donde empezó su idilio entre la moda y la música.

Aquí fue donde tuvo la oportunidad de estrenarse en el videoclip de Las manos de Fuel Fandango y Leo Rizzi. Fue el comienzo de una línea de trabajo que continuó con Chanel para su canción Toke, Lola Índigo y Quevedo en El Tonto, Recycled J en Pa no volver, Delaossa en Patos en la piscina, Morat en Sobreviviste y Faltas Tú, Blackpanda en BLU y más recientemente Will y Jaden Smith y Russ en Work of Art.

"Yo nunca me planteé trabajar con artistas; lo veía inalcanzable. Pero la verdad es que se me fue dando la oportunidad y yo intenté dar lo máximo posible", reconoce.

El esfuerzo dio sus frutos y el último trabajo con Will Smith se ha convertido en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Chamo cuenta que cuando recibió la llamada del equipo de Smith estaba en Galicia y al día siguiente iba a impartir una clase de estilismo en la mercería La Crisálida.

"Mis alumnas vivieron en directo alguna parte del proceso y también fue muy bonito poder compartirlo con ellas" cuenta, recordando dos días intensos de trabajo en los que tuvo que gestionar todo a kilómetros de distancia.

"Tuve que conseguir 54 botas negras en pleno julio para llevar a Madrid. Al final fui a Pocomaco, llené dos maletas enormes y las envié. Fue una salvada increíble", detalla expresando con emoción y la misma adrenalina que siente en su trabajo.

Estilismo de Chamo Armada, maquillaje de Isabella Ching y peluquería de Gorka Larkan. Gonzalo de León

En un sector "cada vez más accesible" pero con mucha inestabilidad y muy romantizado —"la moda es muy precaria si te sales del fast fashion", lamenta—, Chamo reconoce que "no hay una fórmula exacta para ser estilista".

Ella misma indica que "ser estilista y hacer looks está guay y es lo que todo el mundo ve, pero conlleva muchas más cosas. Una gran parte es ser resolutivo".

Su mayor consejo: encontrar tu identidad

Con años de experiencia, comparte también algunos consejos como estilista profesional.

"Ser estilista es leer a las personas y entender hacia dónde quieren ir y qué quieren transmitir. ¿En qué te basas? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu mensaje? No me gusta disfrazar a la gente, me gusta ver su estilo y elevarlo. Cómo te vistas te empodera", subraya.

Pinterest está muy bien pero es más importante tu identidad para ser real y no una copia Chamo Armada, estilista

Por eso, en un momento saturado de microtendencias que cambian rápidamente y conviven, recomienda aprovechar el acceso a "cultura visual" pero "no disfrazarse de Pinterest" y sí "saber qué quieres transmitir con tu ropa. Antes de eso, observa qué películas, qué música o qué deporte te gusta y a partir de ahí vas a empezar a ver cosas en común".

"Pinterest está muy bien pero es más importante tu identidad para ser real y no una copia", añade.

Para encontrar inspiración en su trabajo recurre a revistas como Purple o AnOther Magazine, pero su secreto está en la calle: "Me encanta observar a la gente y sobre todo a las señoras. Ellas ya saben todas las modas que pasaron y conjuntan todo".

Estilismo de Chamo Armada en la modelo Susana. Daniel Garzee

Y para ello, pocos sitios mejores que la ciudad herculina. "Ser de A Coruña marca porque aquí la moda se vive y siempre se ha vivido de cerca", reconoce.

A futuro, con una trayectoria que expandir, Chamo manifiesta tres deseos: "Haber hecho alguna expo en algún museo, vivir de esto de manera tranquila y trabajar desde Galicia".