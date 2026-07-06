Antonio Orozco luce una sudadera de la marca coruñesa Cero de Costa durante su último concierto en Galicia

Antonio Orozco usando una sudadera de Cero de Costa durante un concierto en O Porriño Cero de Costa

El cantante Antonio Orozco se convirtió en protagonista inesperado de las redes sociales de la marca coruñesa Cero de Costa. La firma compartió recientemente una historia en su perfil de Instagram en la que aparece el artista de espaldas sobre el escenario luciendo una de sus sudaderas durante el concierto que ofreció el pasado 27 de junio en el Festival Petra Rosa, celebrado en O Porriño.

La prenda elegida fue la sudadera "Vigo" en color marino y celeste, uno de los diseños más reconocibles de la marca.

En la espalda pueden leerse los nombres de algunos de los lugares más emblemáticos del litoral vigués, como Samil, Sirenita, Praia do Vao, Bouzas, Saiáns, Fuchiños, Canido y Toralla, una composición que rinde homenaje a la costa de la ciudad olívica.

Cero de Costa es una marca coruñesa que basa buena parte de sus colecciones en referencias a playas, pueblos y paisajes de la comunidad, incorporando en sus prendas nombres de lugares especialmente reconocibles para los gallegos.

La sudadera que vistió Orozco forma parte de esa línea inspirada en Vigo y su costa.