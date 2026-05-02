De desfilar para firmas de lujo a lanzar su propia marca desde Monte Alto: Anselmo Menéndez conecta A Coruña con Nueva York

Tras más de diez años recorriendo el mundo como modelo y trabajando con firmas como Ralph Lauren o Dolce & Gabbana, Anselmo Menéndez da el salto a la creación de su propia marca. El ourensano, afincado en A Coruña, pone en marcha Maison Monté, un proyecto que nace con la idea de trasladar todo lo aprendido en la industria a una propuesta propia.

Lo hace desde la ciudad herculina y con un enfoque muy definido. "Después de 10 años siendo modelo por todo el mundo, decidí dar este paso porque me he nutrido de la industria, de ver muchísimos diseños y estilos. Quería combinar todo lo aprendido para traerlo de vuelta a mi ciudad, a mi comunidad y a mi país", explica.

Así nace una firma que conecta su recorrido internacional con algo mucho más cercano: Monte Alto, el barrio en el que creció. "El nombre se debe a Monte Alto. Para mí, comprar una prenda de mi marca es como invitarte a mi casa", cuenta.

Maison Monté pone el foco en el producto. En los tejidos, en el corte y en la durabilidad de cada prenda. "Me fijo mucho en cómo cae una camisa, en los materiales y en cómo envejecen con el uso. Quiero hacer una marca elegante, funcional y con materiales de primera calidad", señala. Su objetivo: construir un armario de básicos elevados, pensados para el día a día pero con un punto diferencial.

Prendas de la firma Maison Monté

Prendas pensadas para durar

Esa forma de trabajar se traduce en decisiones concretas en cada pieza. Camisas de lino con mezclas que mejoran su tacto, pantalones en modal -una fibra derivada de la madera- que reducen las arrugas o camisetas más suaves gracias a la combinación de tejidos. "Me gustaría que la gente comprase una camiseta mía porque es de muy buena calidad y te da gusto ponértela, no tener que comprar muchas que se estropean en poco tiempo", afirma.

La primera colección, Maison Monté 01, apuesta por una estética limpia y atemporal, con clara inspiración mediterránea. Tonos tierra, arena, crudos o marrones marcan la base de unas prendas en las que los bordados cuidados juegan un papel protagonista.

Entre lo local y lo global

Más allá de la estética, la marca también define su posicionamiento en el mercado. Frente al ritmo del fast fashion, apuesta por menos cantidad y más cuidado en cada pieza. "El sector es muy competitivo, pero creo que hay un hueco. Hay marcas muy juveniles y otras muy clásicas, y entre medias hay un público que busca algo más sobrio, pero con personalidad", explica. Ese público, añade, se sitúa entre los 25 y los 35 años.

A pesar de su trayectoria, Menéndez tiene claro que la marca debe construirse por sí sola. "No quiero que sea un merchandising mío. Quiero que tenga identidad propia", insiste.

El proyecto nace desde A Coruña, con base en Monte Alto, donde ha instalado el almacén desde el que saldrán las prendas. Pero su mirada sigue siendo internacional. "Seguiré viajando, porque esa visión global forma parte de lo que soy", apunta.

Look al completo de Maison Monté

Un proyecto con vocación de crecer

El lanzamiento está previsto para mediados de mayo. Mientras ultima detalles, reconoce que el proceso no ha sido sencillo. "Todo es muy difícil, desde diseñar hasta hacer realidad las prendas, pero también es lo bonito, ir superando cada paso", señala.

A corto plazo, el objetivo es consolidarse en España. A medio, crecer fuera. "Me gustaría expandirme a Europa… y también a Nueva York", concluye.