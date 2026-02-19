Ofrecido por:
Llega a A Coruña un mercadillo vintage con prendas de marca a 9 euros este fin de semana
Más de 2.000 prendas de Nike, Adidas, Levi's, Carhartt, Lacoste, y muchas más, por tan solo 9 euros y con entrada gratuita
¿A quién no le gustaría poder comprar prendas de sus marcas preferidas tiradas de precio? Si vives en A Coruña o tenías pensado pasarte por la ciudad este fin de semana, estás de suerte, porque llega un nuevo mercadillo vintaje los días 20, 21 y 22 de febrero con prendas de las mejores marcas por tan solo 9 euros.
La organización confirma que habrá disponibles más de 2.000 prendas de marcas top como Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi’s, The North Face y muchas más. Una oportunidad que no puedes perderte para añadir a tu armario esas prendas exclusivas que llevas tiempo queriendo.
Ropa de marca a 9 euros
El Mercadillo Billy's llega a A Coruña con su tour vintage dispuesto a transformar Daji Room en un auténtico paraíso retro los días 20, 21 y 22 de febrero, de 11:00 a 21:00 horas.
Estamos hablando de, nada más y nada menos, que más de 2.000 prendas vintage, todas a 9 euros. Sí, ¡todo a 9 euros! Marcas como Nike , Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi's, entre otras, estarán esperando por ti. Así que ya sabes, si quieres renovar tu armario con piezas únicas, no pierdas la oportunidad.
Los más rápidos en llegar tienen una ventaja extra: los 20 primeros de cada día se llevarán un regalo asegurado. La entrada general es totalmente gratuita, pero si eres de esas personas que no quieren hacer cola, puedes comprar la entrada VIP por 5 euros y optar a los siguientes beneficios:
- Entrar 30 minutos antes que nadie (desde las 10:30 horas)
- Disfrutar de una partida gratis en la máquina del gancho para ganar zapatillas de marca gratis
- Un regalo sorpresa solo por ser VIP
- Sin esperas: evita colas y entra directo
También habrá disponible una Zona Billy's con piezas más exclusivas al 50%.
La organización también ha publicado una oferta por 49 euros que incluye 5 prendas y dos entradas VIP. Eso sí, se están agotando, por lo que si te interesa esta opción, no tardes mucho en decidirte si no quieres quedarte sin ella.
Ni pierdas la oportunidad de disfrutar del mercadillo que está dando la vuelta a toda España y que ahora hace parada en A Coruña. Pásate por Daji Room y disfruta de prendas a buen precio de las mejores marcas.