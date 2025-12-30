Aterriza en A Coruña un nuevo mercadillo vintage con prendas a 10 euros de marcas como Nike y Levi's

Con el frío que está haciendo en A Coruña estos últimos días, seguro que ya has sacado a relucir tus mejores abrigos, bufandas y gorros. Si estás pensando en darle un cambio a tu armario o necesitas una prenda mucho más calentita que las que ya tienes, estás de suerte, porque en los próximos días se celebrará en la ciudad un mercadillo vintage con ropa de las mejores marcas a solo 10 euros.

La ropa vintage está viviendo un auge innegable, y ahora serán los coruñeses quienes tengan la oportunidad de disfrutar de prendas de primeras marcas a un precio irresistible. Levi's, Nike, Lacoste, camisetas de fútbol... todo lo que te puedas imaginar por 10 euros los días 2, 3 y 4 de enero, de la mano de Jaleo Vintage.

Ropa de marca a 10 euros

Tanto si estás pensando en renovar tu armario para empezar el año con estilo como si aún no has comprado los regalos de Reyes Magos, estás de suerte. Jaleo Vintage regresa a A Coruña con un evento imperdible donde podrás encontrar ropa vintage de grandes marcas por solo 10 euros.

La cita será los días 2, 3 y 4 de enero de 10:00 a 21:00 horas en el hotel Eurostars, una oportunidad perfecta para disfrutar de un plan diferente y original para arrancar el nuevo año.

@jaleovintage 🎁A CORUÑA TODA LA ROPA VINTAGE POR 10€🎁 Gana 1 PRENDA GRATIS mencionando en el vídeo a un colega ⬇️ Abrigos, Levi’s, sudaderas, camisetas retro, chaquetas, streetwear y piezas únicas que se van renovando cada día. Si buscas planes en A Coruña, ropa vintage en Galicia o un plan diferente para arrancar enero, aquí tienes uno que merece la pena. 📍 A CORUÑA 🏨 Hotel Eurostars 📌 Av. Jardines Méndez Núñez 📅 2 / 3 / 4 de enero 🕙 De 10:00 a 21:00 🎟️ Evento gratuito Gran cantidad de ropa y reposición continua durante los tres días para que siempre haya nuevas prendas que descubrir. 👉 Entradas VIP para entrar sin cola en el link de la bio ♬ Hip Hop Background(814204) - Pavel

Durante los tres días del evento, los asistentes podrán descubrir una enorme selección de prendas: abrigos, vaqueros Levi’s, sudaderas, camisetas retro, chaquetas, streetwear y piezas únicas que destacan por su estilo y calidad, de marcas como The North Face, Burberry, Lacoste, Nike o Tommy Hilfiger, entre otras.

Además, uno de los grandes atractivos de Jaleo Vintage es que las prendas se reponen continuamente, lo que garantiza que siempre haya novedades y que cada visita sea diferente. Así, da igual si acudes el primer día o el último porque siempre habrá nuevas gangas esperándote.

Si te interesa la ropa vintage, buscas planes originales en A Coruña o simplemente quieres algo distinto para comenzar enero, este evento es una opción que merece la pena. No solo podrás hacerte con auténticas joyas a precios muy accesibles, sino que también disfrutarás de un ambiente animado.

Además de la ropa, Jaleo Vintaje trae consigo un montón de sorpresas para los asistentes, como regalos y bebidas, haciendo que la experiencia vaya mucho más allá de una simple compra.

La entrada al evento es gratuita, pero si no quieres hacer cola puedes conseguir entradas VIP que te permitirán acceder sin esperas. Solo tienes que consultar este link para hacerte con ellas.