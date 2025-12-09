A Coruña cita a ocho creadoras de contenido y marcas emergentes en un mercadillo de moda único

El próximo 27 de diciembre, el histórico local del Cine París de A Coruña acogerá la primera edición de Cheers Market, un evento navideño organizado por las creadoras de contenido Martina Costas (@martinacostass) y Andrea Costas (@maarttaan).

La cita nace con una clara vocación: reunir en un mismo espacio propuestas de moda sostenible, diseño artesanal y marcas emergentes gallegas en un ambiente festivo.

Ya en esta primera edición, el market contará con la participación de ocho creadoras de contenido, además de dos marcas gallegas especializadas en bolsos y complementos hechos a mano, que presentarán sus piezas durante toda la jornada.

El evento se celebrará en horario continuo, de 11:00 a 21:00 horas, permitiendo que tanto público local como visitantes puedan acercarse a descubrir nuevas firmas, compartir experiencias con las creadoras invitadas y disfrutar de la ambientación navideña que llenará el emblemático espacio del antiguo cine.

Cartel Cheers Market

Las organizadoras aseguran que esta edición llega cargada de ilusión y que, en las próximas semanas, se irán desvelando nuevas sorpresas y colaboraciones que completarán la programación del market.

Con esta iniciativa, Martina y Andrea buscan impulsar el talento joven y el diseño gallego, al tiempo que apuestan por modelos de consumo más conscientes en plena campaña navideña.