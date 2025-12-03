Aterriza en A Coruña un nuevo mercadillo vintage para renovar el armario en Navidad: ropa de marca a 9 euros

Con la llegada del frío, es momento de sacar la ropa de abrigo como chaquetas, jerséis y bufandas. Pero si necesitas renovar el armario, no te preocupes: este puente de la Constitución aterriza en A Coruña un nuevo mercadillo vintage con ropa de marca por solo 9 euros.

La ropa vintage está viviendo un auténtico auge, y los coruñeses tienen ahora una oportunidad de oro para adquirir prendas de marcas como Lacoste, Adidas y The North Face: Billy's Tour aterriza en la ciudad los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre.

Ropa de Nike y Adidas a 9 euros

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la agenda se llena de planes para todos los públicos, desde actividades para los más pequeños hasta mercadillos con ropa retro, ideales para darse un capricho o encontrar el regalo perfecto.

En este contexto, Billy's Tour hará una parada en A Coruña los próximos días 5, 6, 7 y 8 de diciembre, con más de 2.000 prendas vintage de marcas destacadas como Carhartt y Levi's, a precios accesibles para todos los bolsillos.

El evento de ropa vintage más grande de la ciudad se celebrará en Daji Room (calle Pla y Cancela, 6), en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre. Además de encontrar prendas a precios de ganga, con una exclusiva zona con prendas al 50%, los 20 primeros en llegar cada día recibirán un regalo asegurado.

La entrada es gratuita; sin embargo, quienes quieran evitar las colas podrán adquirir una entrada VIP por 5 euros, que incluye acceso preferente y una partida gratuita en la máquina de gancho para ganar unas zapatillas de marca.

Pero eso no es todo: Billy's Tour organiza también un sorteo de 100 euros en ropa vintage, que se podrá gastar durante los días del evento en A Coruña. Habrá cinco ganadores y para participar solo hay que seguir la cuenta de Instagram, dar 'Me gusta' a la publicación y etiquetar a un amigo.

La lluvia o el mal tiempo no serán una excusa para perderse esta cita para los amantes de la moda vintage, ya que el evento se celebrará en un espacio cerrado: Daji Room. Apunta bien los días: 5, 6, 7 y 8 de diciembre, en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas.