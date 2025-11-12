Aterriza en Santiago de Compostela el mercadillo vintage "más loco" de España: ropa de marca a 10 euros

La moda es una de las industrias que generan más riqueza a nivel mundial. Se caracteriza por la rápida producción de colecciones y la innovación constante. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos como el fuerte impacto negativo en el planeta.

Por este motivo, cada vez son más los mercados vintage que promueven el reciclaje de ropa y le dan una segunda oportunidad a las prendas. De hecho, muy pronto llegará a Santiago de Compostela un mercado con ropa de marca por solo 10 euros.

Ropa de marca por solo 10 euros

Buenas noticias para los amantes de la moda vintage: Jaleo Village, el mercadillo vintage "más loco" de España, aterriza este próximo fin de semana en Santiago de Compostela con miles de prendas a un precio súper competitivo.

El evento tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de noviembre, entre las 11:00 y 21:00 horas, en el Instituto Europeo Campus Stellae (Praza da Quintana de Vivos, 3). El acceso es gratuito, aunque hay entradas VIP a la venta con acceso preferente para evitar colas.

"Sudaderas, vaqueros, camisas, chaquetas y ropa de segunda mano con reposiciones constantes durante todo el día. Si buscas qué hacer en Santiago, un plan gratuito, barato y diferente para venir con amigos o familia, aquí tienes la mejor opción del finde", animan desde la organización.

Para quienes quieran renovar el armario, el mercadillo vintage "más loco" de España hará una parada en Santiago de Compostela este fin de semana, con ropa de segunda mano y piezas vintage únicas de marcas como Lacoste, Carhartt y The North Face.

Como es habitual, el acceso es gratuito; la entrada va por turnos de unos 30 minutos, para comprar sin agobios. Al terminar cada turno, mientras los clientes pagan en caja, Jaleo Village repone con un nuevo drop.

"Así, cada grupo entra con un stock recién sacado", explican.

También estarán a la venta entradas VIP con acceso preferente. La más económica cuesta 2 euros y permite acceder una hora antes del evento, a las 10:00 horas, para evitar colas. Además, se ofrece un paquete especial que incluye 5 prendas y 2 entradas VIP por 40 euros.