Los 5 bolsos que serán tendencia este otoño 2025 en A Coruña (y que más se ven en Instagram)

A pocas semanas para comenzar el otoño de forma oficial, las amantes de la moda ya están en la búsqueda de las prendas y accesorios que siguen las tendencias de la nueva temporada otoño - invierno 2025.

Las coruñesas no se quedan atrás, y por eso traemos la selección de los bolsos que más se ven en Instagram y que vuelven locas a las verdaderas expertas. Ha costado decidirse, pero finalmente hemos escogido 5 modelos de diferentes tamaños, características y telas, que te van a encantar.

1. Bolso pocket

Diseño multibolsillos de Bershka. Ref: 9053/669/809 Bershka

El bolso Pocket está pensado para las auténticas urbanitas: esas que viven con prisa, que van de una reunión a una quedada improvisada con amigas y necesitan un todoterreno que las salve en todo momento. Práctico, versátil y con carácter.

Con un diseño de lo más útil con múltiples bolsillos bien ubicados, no solo ofrece espacio de sobra, sino también un toque moderno y estructurado que lo convierte en una pieza clave del look diario.

2. Bolso alargado

Bolso alargado de H&M. Ref: 1294599001 H&M

Todo vuelve, y en la moda eso está más que demostrado. Los diseños alargados han demostrado ser verdaderos iconos dentro del mundo de la moda, una vez más.

Este diseño, heredero de los 90 y pensado para llevar al hombro, regresa por todo lo alto: diseño limpio y cuidado, con estructura y el detalle de una doble asa larga que le da un toque más moderno. Perfecto para aquellas que les gusta lo clásico, pero les gusta innovar acorde a lo actual.

3. Bolso con mini asa

Bolso rectangular con mini asa de H&M. Ref_ 1293458001 H&M

Entre las tendencias en bolsos para este otoño, hay un protagonista claro: el diseño de asa pequeña. Refinado, coqueto y con mucha personalidad, se impone en versiones alargadas o tipo baguette, ideal para las que basan su outfit en el poder de los bolsos y accesorios.

Las firmas lo reinventan en materiales como piel o charol, entre otros, sumando detalles metálicos y diferentes estructuras que elevan cualquier look. Una mezcla de lo clásico con una dosis de modernidad.

4. Bolso con textura reptil

Bolso con tejido reptil de Parfois. Ref: 238662_BNS Parfois

Las texturas efecto reptil marcan territorio este otoño. Ya sea en acabados de serpiente, cocodrilo o lagarto, estos bolsos se imponen como piezas clave por su toque salvaje.

Destacan por su versatilidad, fuerza y por ser bastante diferentes a lo que se acostumbra a ver en los bolsos más convencionales y lisos de un solo color.

5. Bolso trenzado

Bolso trenzado de Zara. Ref: 6079/510/719 Zara

Los bolsos de piel trenzada siguen siendo uno de los pilares fundamentales en cualquier armario. Clásicos pero con encanto artesanal, son perfectos a la hora de crear looks cuidados.

La clave está en apostar por tonos más llamativos en lugar de neutros, y más elegantes como el burdeos, el verde oscuro o el marrón chocolate, tonalidades perfectas para la época otoñal.