Los 5 bolsos que serán tendencia este otoño 2025 en A Coruña (y que más se ven en Instagram)
Bolsos de diferentes tamaños, texturas y colores que debes incluir en los básicos de tu armario para la temporada otoño-invierno 2025
A pocas semanas para comenzar el otoño de forma oficial, las amantes de la moda ya están en la búsqueda de las prendas y accesorios que siguen las tendencias de la nueva temporada otoño - invierno 2025.
Las coruñesas no se quedan atrás, y por eso traemos la selección de los bolsos que más se ven en Instagram y que vuelven locas a las verdaderas expertas. Ha costado decidirse, pero finalmente hemos escogido 5 modelos de diferentes tamaños, características y telas, que te van a encantar.
1. Bolso pocket
El bolso Pocket está pensado para las auténticas urbanitas: esas que viven con prisa, que van de una reunión a una quedada improvisada con amigas y necesitan un todoterreno que las salve en todo momento. Práctico, versátil y con carácter.
Con un diseño de lo más útil con múltiples bolsillos bien ubicados, no solo ofrece espacio de sobra, sino también un toque moderno y estructurado que lo convierte en una pieza clave del look diario.
2. Bolso alargado
Todo vuelve, y en la moda eso está más que demostrado. Los diseños alargados han demostrado ser verdaderos iconos dentro del mundo de la moda, una vez más.
Este diseño, heredero de los 90 y pensado para llevar al hombro, regresa por todo lo alto: diseño limpio y cuidado, con estructura y el detalle de una doble asa larga que le da un toque más moderno. Perfecto para aquellas que les gusta lo clásico, pero les gusta innovar acorde a lo actual.
3. Bolso con mini asa
Entre las tendencias en bolsos para este otoño, hay un protagonista claro: el diseño de asa pequeña. Refinado, coqueto y con mucha personalidad, se impone en versiones alargadas o tipo baguette, ideal para las que basan su outfit en el poder de los bolsos y accesorios.
Las firmas lo reinventan en materiales como piel o charol, entre otros, sumando detalles metálicos y diferentes estructuras que elevan cualquier look. Una mezcla de lo clásico con una dosis de modernidad.
4. Bolso con textura reptil
Las texturas efecto reptil marcan territorio este otoño. Ya sea en acabados de serpiente, cocodrilo o lagarto, estos bolsos se imponen como piezas clave por su toque salvaje.
Destacan por su versatilidad, fuerza y por ser bastante diferentes a lo que se acostumbra a ver en los bolsos más convencionales y lisos de un solo color.
5. Bolso trenzado
Los bolsos de piel trenzada siguen siendo uno de los pilares fundamentales en cualquier armario. Clásicos pero con encanto artesanal, son perfectos a la hora de crear looks cuidados.
La clave está en apostar por tonos más llamativos en lugar de neutros, y más elegantes como el burdeos, el verde oscuro o el marrón chocolate, tonalidades perfectas para la época otoñal.