Pop-up de ropa vintage en A Coruña: una primera muestra antes de abrir la tienda

Un grupo de jóvenes de A Coruña han decidido organizar una pop-up de ropa vintage este fin de semana como punto de encuentro para dar a conocer su marca a sus futuros clientes. El siguiente paso: abrir su propia tienda física en Santa Cristina.

Tras seis meses de mostrarse únicamente en internet, Emilio, Santi y Claudia, han decidido organizar el evento en colaboración con Kickstriker, la tienda de Lucas Pérez, invitando también a DJs y artistas locales.

"La idea es agradecer a quienes los han apoyado y abrir una puerta a aquellos que aún no conocen la marca", cuenta Emilio, al frente del proyecto.

Se trata del primer paso de todo un reto, que a sus 24 años están a un paso de hacer realidad. La tienda física, que esperan inaugurar en los próximos meses, será un espacio para exhibir y vender prendas seleccionadas con cuidado: chaquetas de Nascar, Levi’s, Adidas, Nike y otros artículos vintage que han pasado por limpieza, medición y pequeños arreglos.

Pero el camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil. Estos seis meses de "parón", han sido de puro gasto: licencias, acondicionamiento del local... "No queríamos quedarnos en stand by. La pop-up nos sirve para empezar a activarnos y seguir creciendo, mientras esperamos que el local esté listo", explica.

Por ello, el próximo sábado 6 de septiembre abrirán las puertas de La Novena, en Oleiros (A Coruña), de 19:30 a 01:30. El espacio estará reservado para unas 150 personas, con su correspondiente caña gratis para cada uno de ellos.

Aquí encontrarás no solo un espacio con ropa a la venta, sino que también podrás conocer a cantidad de artistas locales, miles de estilos diferentes y música para pasarlo bien.