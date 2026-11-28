Lorena y María, las gallegas que asesoran a los hoteles para atender a los turistas con perros: "Quieren desayunar con ellos"

Viajar con un perro ya no consiste únicamente en encontrar un alojamiento que permita su entrada. Cada vez más familias buscan experiencias en las que sus animales sean también protagonistas de la estancia. Con esa idea nace Maison Huella, un proyecto gallego que quiere dar un paso más en el turismo pet friendly y convertir la bienvenida a las mascotas en una experiencia propia.

Detrás de la iniciativa están Lorena Carracedo y María Olveira (conocida como Cuca Olveira en redes). La primera cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión, administración y estrategia económica, mientras que la segunda acumula más de 15 años dedicada a la creación de contenido y la comunicación en los ámbitos de los viajes, la hotelería y las experiencias. A ambas las une el amor por los animales y una forma similar de entender la hospitalidad.

La idea surgió a partir de una pregunta sencilla: "Si un perro viaja con su familia y se aloja en un hotel, ¿cómo podemos hacer que también se sienta bien recibido?", se preguntaron.

"En muchos casos, la información para quien viajaba con perro se resumía en una política de admisión y un suplemento. Ahí vimos una oportunidad muy concreta", explican. Según observan, la forma de viajar con mascotas ha cambiado y su presencia influye cada vez más en la elección del alojamiento, las actividades y los lugares donde comer. "Quieren saber si podrán desayunar con él en la terraza, si hay un paseo agradable cerca o si tendrá un sitio tranquilo para descansar después de una excursión. Esas respuestas pueden decidir una reserva", apuntan.

Bienvenidas personalizadas

La principal propuesta de Maison Huella son sus cajas de bienvenida para alojamientos, disponibles en versiones Estándar, Premium y personalizadas. Incluyen productos pensados para el bienestar de los perros, como snacks naturales, cosmética de inspiración termal, peluches, portabolsas y medallas artesanales. La modalidad Premium incorpora también el Brindis con Huella, con vino de Viña Costeira para los acompañantes humanos.

La iniciativa se extiende a los particulares y a quienes recorren el Camino de Santiago con sus animales. Para estos últimos han creado Perregrina, una propuesta que reúne elementos como una credencial canina, snacks, bálsamos para las almohadillas y recuerdos vinculados al Camino. También organizan experiencias compartidas, como encuentros con brunch para las familias y actividades pensadas para disfrutar con los perros.

Perregrina de Maison Huella. Cedida

Más allá de los productos, las fundadoras defienden que lo que realmente valoran los viajeros es sentirse bien recibidos. "Que en recepción conozcan el nombre de tu perro o que alguien te recomiende el paseo que hace con el suyo cada mañana tiene un valor enorme. Son detalles pequeños que hacen sentir a la familia que el hotel la estaba esperando", destacan.

Galicia como seña de identidad

Uno de los elementos diferenciadores del proyecto es su apuesta por los productos de proximidad. Maison Huella busca que cada caja permita descubrir una pequeña parte de Galicia a través de sus productores, artesanos y marcas locales.

"Galicia es nuestra casa y nos gusta que cada caja permita descubrir algo de ella", explican. Entre sus colaboradores figuran Feituras, con sus medallas de barro elaboradas en Buño; Blue Silk Pets, con cosmética de inspiración termal; FreshFood Galicia, con sus snacks; y Viña Costeira. También destaca la credencial canina de APACA, que permite a los perros dejar constancia de las etapas recorridas junto a sus familias.

Caja estándar de Maison Huella. Cedida

Las emprendedoras ven en el turismo con mascotas una oportunidad para proyectar Galicia como destino, desde los paseos por la Costa da Morte hasta las escapadas rurales o las etapas del Camino de Santiago. Una actividad que puede beneficiar a distintos negocios de una misma zona, desde alojamientos hasta comercios, bodegas y talleres artesanos.

Xacobeo 2027

En esta primera etapa, Maison Huella ha encontrado interés entre alojamientos rurales y establecimientos que buscan mejorar la atención a las familias que viajan con perros. Uno de sus encuentros de presentación tuvo lugar en el Pazo de Toubes, en Cenlle, junto a Viña Costeira, donde compartieron su propuesta con representantes de alojamientos de O Ribeiro y O Carballiño. En la Costa da Morte preparan también dos eventos para estas Navidades: el Christmas Brunch con Espazo Nature, en Razo (Carballo), y Vermut, Magia y Arte en Bela Fisterra.

Entre sus principales retos está adaptar el servicio a las necesidades de cada establecimiento y coordinar a los distintos productores. "Una casa rural en el Camino tiene necesidades distintas a las de un hotel boutique de costa. El trabajo está en entender qué necesita cada equipo y adaptar la propuesta", señalan.

De cara al futuro, quieren consolidar sus colaboraciones en Galicia y seguir desarrollando Perregrina con la vista puesta en el Xacobeo 2027. A más largo plazo, aspiran a llevar Maison Huella a hoteles de otros puntos de España y, posteriormente, a mercados internacionales. "Nos haría especial ilusión que alguien se alojara en un hotel fuera de España y descubriera allí, en la bienvenida de su perro, una pieza hecha en Buño o el trabajo de un productor gallego. Esa sería una forma muy nuestra de llevar Galicia al mundo", concluyen.