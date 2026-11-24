“Cocina contemporánea, sencilla y de temporada” es la carta de presentación de Anaco, el restaurante abierto por el chef palentino Víctor Lobejón en 2019, y que el próximo sábado 28 protagonizará la última sesión del ciclo ‘Cocinando Santiago’ en el Mercado Boanerges.

Será a partir de las 13.00 horas en una cita gastronómica en la que el chef preparará ante el público tres de sus propuestas más personales en formato tapa, el Centollo con salsa de sus corales, el Sashimi de lubina, bilbaína japonesa y vinagre de Jerez de 80 años de la taberna la manzanilla, y el Steak tartar con patatas suflé, tres platos que forman parte de la identidad gastronómica de uno de los restaurantes más recomendados de la ciudad.

A ellos y como ya viene siendo habitual se sumarán dos tapas del mercado elaboradas por el chef Pablo Pizarro, Habas con bacalao y zamburiñas y Brioche de pollo asado con salsa Tso, pepinillo, rúcula y burrata, y se sorteará una estancia de una noche para dos personas en cualquiera de los hoteles de la cadena Alda Hotels en España.

Con esta sesión, para la que ya están abiertas las reservas en el número de teléfono 698 156 499, llega a su fin la segunda edición de un ciclo por el que pasaron Iago Pazos, de Abastos 2.0; Gonzalo Pose, de Argentinos Casual Food y Flaco; Brisa Medina y Carlos Ínsua, de Benedita Elisa; Alberto Lareo, de Maina; Andrés Medina, de Gaio, y Tomás Rubio, de A Viaxe, consiguiendo llenos de público y excelentes críticas en todas las citas.

Precisamente de la buena acogida de esta segunda edición, tanto entre los profesionales de la cocina como entre el público, habló Adrián Acevedo, director de Desarrollo de Negocio del Mercado Boanerges, asegurando que “la respuesta confirma el interés que despierta este tipo de iniciativas alrededor de la gastronomía local”, destacándola como “una propuesta que va más allá de la colaboración puntual y que busca crear espacios de encuentro para compartir conocimientos y poner en valor la calidad y el alto nivel de la cocina que se ofrece en la capital gallega”.

Recordó además que esta colaboración forma parte del ADN del Mercado Boanerges desde sus inicios, hace ya ocho años, durante los que se han promovido diferentes proyectos, y se mostró “muy agradecido” a todos los cocineros que han pasado por los fogones del mercado y “a los clientes y público nuevo que nos han apoyado”. Acevedo se mostró también especialmente ilusionado de poder clausurar este ‘Cocinando Santiago’ con el chef Víctor Lobejón “porque, aparte de encantarnos la propuesta que hace en Anaco”, dice, “será la primera vez que venga a cocinar a nuestro mercado y creemos que será un broche de oro excelente para esta segunda edición”.