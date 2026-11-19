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Un bar de Ames (A Coruña) cierra hasta febrero: "Nos toca cuidar de nuestro petisco más especial"
Los responsables de Petiscos Gastrobar han compartido a través de redes sociales la noticia: "La vida nos pide parar por amor"
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"A vida pídenos parar... por amor". Así se despedían temporalmente de sus clientes los responsables de Petiscos Gastrobar, el restaurante de Ames (A Coruña) que cierra hasta el mes de febrero para recibir a un nuevo miembro de la familia.
La publicación, compartida a través de redes sociales acompañada por una tierna imagen, explica que es el momento de hacer "unha pequena pausa". "O amor das nosas vidas está a piques de chegar a este mundo e, por primeira vez en moito tempo, toca deixar os fogóns apagados para vivir a aventura máis bonita das nosas vidas", explican.
El restaurante cierra de esta forma hasta febrero, una etapa que sus responsables afrontan con "emoción, nervios e moita ilusión", pero también con pena por dejar durante estos meses el local que se ha convertido en su segunda casa. Los clientes del establecimiento ubicado en el número 3 de la plaza Mahía de Ames tendrán que esperar hasta 2027 para volver a disfrutar de sus deliciosas hamburguesas y tartas de queso.
"A vida fainos parar por un motivo precioso, pero queremos que saibades que non nos esquecemos de vós. Volveremos en febreiro coas pilas cargadas, con moitísimas ganas, novas ideas, sorpresas e moitas novidades que xa temos na cabeza", avanzan sin embargo a través de redes, para que sus comensales vayan abriendo boca.
Los responsables de Petiscos Gastrobar agradecen el cariño de sus clientes, que han entendido a la perfección el motivo de su pausa en un sector en el que hasta no hace mucho era poco habitual parar. "Agora tócanos coidar do noso petisco máis especial. Isto non é un adeus, é un ata pronto", concluyen en su publicación.
Petiscos Gastrobar es un reconocido local del Concello de Ames que este 2026 ha colocado su tarta de queso Avoa Lambona como segunda mejor en el Campeonato de España de Cheesecakes. Un producto que nace de la unión de dos clásicos que nunca fallan en el local: su tarta de queso y la tradicional tarta de la abuela.
Más allá de este delicioso postre, el restaurante dispone de una amplia variedad de platos con hamburguesas también premiadas y petiscos como fingers de pollo, tequeños, nachos o croquetas.