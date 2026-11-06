Tomás Rubio lleva al Mercado Boanerges el sabor de Perú y de Galicia con matices del mundo

El chef de A Viaxe se suma este domingo al ciclo ‘Cocinando Santiago’ con una elaboración de cocina de fusión y una reinterpretación de la afamada ‘causa’ limeña

“Alma peruana, corazón gallego y matices del mundo”. Así define su cocina Tomás Rubio, chef de A Viaxe, el restaurante que abrió en 2018 junto a Bianca Barbeira en Compostela, y cuya esencia se podrá disfrutar este domingo, 8 de noviembre, en el Mercado Boanerges, a partir de las 13.00 horas.

Con un universo culinario muy personal y en constante evolución, Rubio presentará en la segunda edición del ciclo ‘Cocinando Santiago’ dos propuestas culinarias en formato tapa, que preparará ante el público. Por un lado, Caldo de gallina, gambón, panceta, repollo y aliño de Sichuan y ají panca, una elaboración de cocina de fusión que combina una base de caldo tradicional, ingredientes marinos y cárnicos, verduras y un aliño de inspiración peruana y asiática, dando como resultado un plato profundo, sabroso y lleno de contrastes. Por otro lado, el chef preparará también una reinterpretación de la causa limeña, uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana, llevada a un terreno más creativo y contemporáneo. Se trata de su Causa de patata Kennebec con pescado, adobo de sriracha y Padrón maduro, una elaboración de clara inspiración peruana, pero que incorpora ingredientes y sabores muy vinculados a Galicia.

Además, y como ya viene siendo tradicional, el chef Pablo Pizarro elaborará para esta sesión dos platos especiales que se suman a la carta del día, sus Callos del Mercado y dos empanadas, una de jabalí, setas y castañas, y otra de xoubas. Ambas del recetario de la Empanada Viajera, un proyecto con el que Pizarro lleva cinco años enviando sus elaboraciones a distintos puntos de España y que acaba de recibir el Premio a la Mejor Empanada Gallega 2027.

Las reservas están ya abiertas al público a través del número de teléfono 698 156 499.

Al igual que en las anteriores sesiones celebradas a lo largo del año, todas las tapas servidas se acompañarán de un número que entrará en el sorteo de una estancia de una noche para dos personas en cualquiera de los hoteles de la cadena Alda Hotels en España, compañía colaboradora de esta edición.

‘Cocinando Santiago’ llegará a su fin este mes con la participación del chef Víctor Lobejón, de Anaco, que estará en el Mercado Boanerges tras Iago Pazos, de Abastos 2.0; Gonzalo Pose, vinculado a Argentinos Casual Food y Flaco; Brisa Medina y Carlos Ínsua, de Benedita Elisa; Alberto Lareo, de Maina, y Andrés Medina, de Gaio.