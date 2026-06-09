Más de 40 chefs se reúnen en Negreira (A Coruña) en un evento solidario con la gastronomía como protagonista

La XII edición de Estrelas Solidarias no Camiño de Santiago reunió ayer en la Finca Casa Barqueiro de Gonte, en Negreira, a más de 40 chefs y sumilleres de primer nivel. El encuentro, que nació en 2014 de una comida entre amigos cocineros en torno a la familia Rial y a Juan Mari Arzak, se ha consolidado como uno de los grandes eventos gastronómicos solidarios de España.

Esta edición ha sido doblemente especial: Casa Barqueiro cumple 25 años y el evento rinde homenaje a Arzak, su padrino desde el principio. La asociación Art for Dent ha sido la beneficiaria de este evento que, a través de los más de 40 chefs Michelin de España y Portugal, superó las 70 Estrellas Michelin representadas, situando a Galicia en el epicentro culinario nacional.

Martín Berasategui (9 Estrellas Michelin), Paulo Airaudo (8 Estrellas Michelin), Elena Arzak (3 Estrellas Michelin), los Hermanos Torres (3 Estrellas Michelin), Nacho Manzano (3 Estrellas Michelin), Paco Roncero (2 Estrellas Michelin), Fina Puigdevall (2 Estrellas Michelin), Jesús Sánchez (3 Estrellas Michelin) y otros chefs llegados de Portugal, como Vitor Matos (6 Estrellas Michelin) no se perdieron la gala.

Tampoco lo hicieron chefs gallegos con dos Estrellas Michelin como Manuel Costiña (Retiro da Costiña), Javier Olleros (Culler de Pau) y Pepe Vieira (Pepe Vieira), además de los de una Estrella como Lucía Freitas, Marcelo Tejedor y Áxel Smyth de Santiago, Yayo Daporta de Cambados, Miguel González de Ourense, Fernando Agrasar de Malpica, Rafa Centeno de Lugo.

A ellos se sumaron destacados chefs Michelin de toda la Península y Portugal, convirtiendo Estrelas no Camiño en un auténtico foro de intercambio gastronómico, creativo y empresarial. Coruña Cocina, Vigo Gastronómico, Cociña Ourense, Cocineiros Lugo, IES Lama de Abade así como varios cocineros integrantes del Grupo Nove colaboraron con el evento.

Homenaje a Juan Mari Arzak

Juan Mari Arzak conoció a los hermanos Rogelio y Fran Rial en la primera edición de Madrid Fusión. La amistad fue creciendo hasta que, en sus visitas a Negreira, se alojaba en la propia casa familiar.

Fue él quien antes que nadie vio el potencial de reunir en Negreira a los mejores cocineros del país. Sin Arzak, Estrelas no Camiño no existiría. "Juan Mari no solo nos enseñó a cocinar mejor. Nos enseñó a entender para qué sirve la cocina. Este homenaje es de toda la familia", explicó Rogelio Rial.

Un gran evento gastronómico

La jornada en la Finca Casa Barqueiro, en plena ruta jacobea hacia Fisterra, estuvo cargada de propuestas para disfrutar con los cinco sentidos: bocados exclusivos y solidarios elaborados en el momento, showcookings, propuestas gastronómicas únicas y música en directo.

El evento contó con producto de primer nivel gracias a la participación de Merluza do Celeiro, Lubina Aquanaria, Ganados Caquelo en carnes, Castro y González en jamón ibérico, Finca Casa Barqueiro en queso, Pulpería Lolo, Aceites Abril y Regene Emporium en aceites, Porto-Muiños en algas, Coren y Jelu Hostelería en maquinaria para arroces, y Valrhona Selection (Sosa) en chocolate.

Los postres de Gelato Planet, Helados Artesanos LCH, Dubraseda en bombones y Os Doces de Sandra endulzaron la jornada.

En bebidas, y además del universo de cervezas Estrella Galicia, hubo Champagne Taittinger, Cava Juvé & Camps, y una amplia representación vinícola gallega y nacional con Bodegas Terras Gauda, Eladio Piñeiro, Altos de Torona, Bodegas Regina Viarum, Alter (Dominio de Razamonde), Emilio Moro, Yllera, Méndez- Rojo, Altanza y Piérola.

El whisky estuvo representado por The Macallan y los destilados por Fundador Supremo. Cabreiroá, Magma Cabreiroa, Pepsi, Schweppes y La Casera fueron las marcas de aguas y refescos disponibles, mientras que el café fue el de Café Candelas.

Al servicio de la jornada estuvieron también Eurogal Cárnicas y Horesmar, junto a los restaurantes colaboradores Retiro da Costiña, Miguel González, Arzak, A Horta D'Obradoiro, The Butcher, Stake House y Bodeguilla de Santa Marta. La formación tendrá presencia activa a través del CIFP Compostela y las asociaciones Cocineiros Lugo, Cociña Ourense, Coruña Cocina y Vigo Gastronómico.