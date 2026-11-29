Estos son los mejores vinos de Galicia según la Guía Gourmets 2027: dos rozan los 100 puntos

Galicia vuelve a demostrar el excelente momento que atraviesa su sector vitivinícola. La Guía Vinos Gourmets 2027, una de las publicaciones con más prestigio y autoridad del vino español, acaba de presentar su 42ª edición, en la que dos vinos gallegos han conseguido alcanzar los 99 puntos sobre 100, rozando la máxima puntuación posible.

Para elaborar esta guía, un comité formado por 21 profesionales del sector, entre enólogos, bodegueros, periodistas especializados y sumilleres, ha catado a ciegas un total de 4.163 vinos en 208 sesiones. La publicación contiene información de 5.049 vinos y 1.334 bodegas, de las cuales 151 son gallegas. Galicia es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de bodegas representadas, únicamente por detrás de Castilla y León, Cataluña y La Rioja.

Entre las tendencias que recoge la guía destaca el cada vez mayor protagonismo de la acidez y la frescura en los blancos, así como la apuesta por tintos menos potentes y con menos graduación alcohólica. Un escenario muy propicio para los vinos gallegos.

Los mejor valorados y precios

Los dos grandes triunfadores gallegos de esta edición pertenecen a la Denominación de Origen Rías Baixas. Se trata de Do Ferreiro Cepas Vellas 2025, de Bodegas Gerardo Méndez y Pazo Señorans Selección de Añada 2016, de Pazo de Señorans. Ambos han conseguido 99 puntos.

Con 98 puntos encontramos ocho blancos gallegos con crianza: Adega do Moucho 2022 y Viña de Martín Escolma 2021 (Ribeiro); As Sortes Val do Bibei 2024 y Valdesil Pedrouzos 2022 (Valdeorras); Armas de Lanzós 2021, Gran Vino de Guarda La Comtesse 2021 y Paco & Lola Heritage 2021 (Rías Baixas); y Lapola 2023 (Ribeira Sacra). En Monterrei destaca O Con da Moura 2023, de Martín Códax, con 96 puntos.

Aunque los blancos acaparan las mejores puntuaciones, los tintos gallegos también tienen motivos para celebrar. A Torna dos Pasás Escolma 2021, Los Carismáticos 2024 y O Gran Meín 2024 lideran esta categoría con 96 puntos.

No hace falta gastar mucho dinero para disfrutar de algunos de los mejores vinos de Galicia. Entre las referencias que la guía recomienda por su excelente relación calidad-precio encontramos Verdes Castro Godello 2025, con 95 puntos y un precio de tan solo 6 euros; Joaquín Rebolledo Godello 2025 (95 puntos y 13 euros); D. Pedro de Soutomaior 2025 (96 puntos y 14 euros) o Pizarras y Esquistos 2024 (95 puntos y 13 euros).

Una buena muestra de que el vino gallego vive un gran momento, con referencias de mucha calidad y para todos los bolsillos.