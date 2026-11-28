Una propuesta de Tatiana, de Ruido en la Cocina, muy sencilla, saludable y llena de contrastes, perfecta para disfrutar de las verduras de temporada

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Cuando bajan las temperaturas, las ensaladas templadas se convierten en una buena alternativa para seguir disfrutando de platos ligeros sin renunciar a recetas reconfortantes. Esta ensalada de invierno reúne diferentes verduras asadas al horno, acompañadas de ingredientes que aportan sabor, textura y un interesante contraste entre el dulzor de la calabaza, el punto salado del queso feta y el toque ligeramente ácido de la vinagreta balsámica.

La preparación es sencilla y no requiere grandes elaboraciones. Basta con asar las verduras y los garbanzos hasta que estén dorados, incorporar el resto de ingredientes y terminar con una vinagreta de aceite de oliva virgen extra, vinagre balsámico y miel. El resultado es un plato colorido, nutritivo y perfecto para servir como entrante o como comida completa.

Elaboración de la receta. Cedida

Ingredientes para 4 personas

Para la ensalada:

400 gramos de calabaza limpia

300 gramos de coles de Bruselas

1 manojo de espárragos trigueros

300 gramos de garbanzos cocidos y escurridos

100 gramos de queso feta

1 puñado de arándanos rojos deshidratados

1 puñado de cacahuetes tostados

Aceite de oliva virgen extra en spray de Aceites Abril

Hierbas provenzales

Sal y pimienta negra recién molida

Para la vinagreta balsámica:

4-5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Abril Arbequina

2 cucharadas de vinagre balsámico

1 cucharada de miel o sirope de agave

Aceite de Oliva Virgen Extra de Aceites Abril. Cedida

Cómo preparar la ensalada