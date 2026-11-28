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Receta de ensalada templada de invierno: calabaza, verduras asadas, feta y vinagreta balsámica
Una propuesta de Tatiana, de Ruido en la Cocina, muy sencilla, saludable y llena de contrastes, perfecta para disfrutar de las verduras de temporada
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Cuando bajan las temperaturas, las ensaladas templadas se convierten en una buena alternativa para seguir disfrutando de platos ligeros sin renunciar a recetas reconfortantes. Esta ensalada de invierno reúne diferentes verduras asadas al horno, acompañadas de ingredientes que aportan sabor, textura y un interesante contraste entre el dulzor de la calabaza, el punto salado del queso feta y el toque ligeramente ácido de la vinagreta balsámica.
La preparación es sencilla y no requiere grandes elaboraciones. Basta con asar las verduras y los garbanzos hasta que estén dorados, incorporar el resto de ingredientes y terminar con una vinagreta de aceite de oliva virgen extra, vinagre balsámico y miel. El resultado es un plato colorido, nutritivo y perfecto para servir como entrante o como comida completa.
Ingredientes para 4 personas
Para la ensalada:
- 400 gramos de calabaza limpia
- 300 gramos de coles de Bruselas
- 1 manojo de espárragos trigueros
- 300 gramos de garbanzos cocidos y escurridos
- 100 gramos de queso feta
- 1 puñado de arándanos rojos deshidratados
- 1 puñado de cacahuetes tostados
- Aceite de oliva virgen extra en spray de Aceites Abril
- Hierbas provenzales
- Sal y pimienta negra recién molida
Para la vinagreta balsámica:
- 4-5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Abril Arbequina
- 2 cucharadas de vinagre balsámico
- 1 cucharada de miel o sirope de agave
Cómo preparar la ensalada
- Preparar el horno y las verduras: Precalentamos el horno a 200 grados, con calor arriba y abajo. Mientras alcanza la temperatura, pelamos la calabaza, retiramos las semillas y la cortamos en dados medianos. Lavamos las coles de Bruselas, retiramos las hojas exteriores deterioradas y las partimos por la mitad.
- Cortar los espárragos: Lavamos los espárragos trigueros, eliminamos la parte más dura del tallo y los dividimos en dos o tres trozos, dependiendo de su tamaño.
- Preparar los garbanzos: Escurrimos bien los garbanzos cocidos y los secamos ligeramente con papel de cocina. De esta manera, conseguiremos que se doren mejor durante el horneado.
- Colocar los ingredientes en la bandeja: Distribuimos la calabaza, las coles de Bruselas, los espárragos y los garbanzos en una fuente amplia apta para horno, procurando que queden repartidos en una sola capa.
- Aliñar y hornear: Añadimos sal, pimienta negra recién molida y hierbas provenzales. Pulverizamos un poco de aceite de oliva virgen extra y mezclamos bien para que todos los ingredientes queden impregnados. Introducimos la bandeja en el horno a 200 grados hasta que las verduras estén tiernas y ligeramente doradas.
- Preparar la vinagreta: Mientras se asan las verduras, mezclamos en un recipiente pequeño el aceite de oliva virgen extra Abril Arbequina, el vinagre balsámico y la miel o el sirope de agave. Batimos con unas varillas o un tenedor hasta conseguir una mezcla ligeramente emulsionada.
- Montar la ensalada: Una vez asadas las verduras, las trasladamos a una ensaladera amplia. Desmenuzamos el queso feta por encima y añadimos los arándanos rojos deshidratados y los cacahuetes tostados.
- Aliñar y servir: Terminamos incorporando la vinagreta balsámica y mezclamos suavemente para integrar todos los ingredientes sin deshacer las verduras. Servimos inmediatamente, mientras la ensalada todavía está templada.