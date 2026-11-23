Javier Olleros, de Culler de Pau; Lucía Freitas, de A Tafona; Pepe Solla, de Casa Solla; Manuel Costiña del Retiro da Costiña; Pepe Vieira y Alberto Domínguez de D'Berto Collage de elaboración propia

Galicia suma dos nuevos nombres a La Liste y cuenta ya con seis restaurantes en esta clasificación internacional de los mejores del mundo. La selección para 2027 incorpora a A Tafona, de Lucía Freitas, y Casa Solla, de Pepe Solla, que se unen a los cuatro establecimientos gallegos que ya figuraban en la edición anterior.

Los elegidos son Culler de Pau y D’Berto, en O Grove; Casa Solla y Pepe Vieira, en Poio; A Tafona, en Santiago de Compostela; y Retiro da Costiña, en Santa Comba. Cuatro restaurantes de la provincia de Pontevedra y dos de la de A Coruña, con O Grove y Poio concentrando dos tercios de la representación gallega. Ni Vigo ni A Coruña, las dos mayores ciudades y áreas urbanas de Galicia, tienen representación en este top mundial, dominado por la costa cercana a Pontevedra.

El mejor valorado vuelve a ser Culler de Pau, que alcanza los 92,5 puntos sobre 100. Las dos incorporaciones, A Tafona y Casa Solla, comparten una nota de 82,5, mientras que Retiro da Costiña obtiene 80, Pepe Vieira suma 77,5 y D’Berto figura con 75 puntos.

Culler de Pau, el más valorado

El restaurante de Javier Olleros y Amaranta Rodríguez sigue encabezando la representación gallega y pasa de los 90,5 puntos de la edición anterior a los 92,5 de este año. Esa puntuación sitúa a Culler de Pau en el grupo que abarca los puestos 376 a 441 del mundo, contando todos los establecimientos que comparten la misma nota.

El proyecto, que abrió en 2009 en la aldea de Reboredo, ha desarrollado una cocina ligada al entorno de O Grove, con la ría de Arousa, el campo y el bosque como referencias. La huerta tiene un protagonismo especial en una propuesta que cambia con las estaciones y busca aprovechar los productos cuando están en su mejor momento.

A Tafona y Casa Solla entran

Las dos novedades gallegas de La Liste 2027 se sitúan en la misma franja mundial. A Tafona, el restaurante de Lucía Freitas en Santiago de Compostela, obtiene 82,5 puntos y forma parte del grupo de empatados que comprende los puestos 687 a 783.

Ubicado en la rúa Virxe da Cerca, A Tafona abrió sus puertas en 2009 y tiene en los productos de temporada, la costa y la huerta gallegas la base de su cocina. La Liste ya había reconocido a Freitas con el Game Changer Award de la edición de 2025 por su trabajo vinculado a Amas da Terra y A Tafona. Ahora, el restaurante se incorpora también a su selección de los mejores del mundo.

Casa Solla alcanza igualmente los 82,5 puntos, por lo que comparte esa horquilla de los puestos 687 a 783. El restaurante de Pepe Solla, en San Salvador de Poio, aporta a la lista una casa con una larga trayectoria: fue el padre del cocinero quien consiguió su estrella Michelin en 1980.

Pepe Solla ha actualizado el negocio familiar con una cocina creativa de raíces gallegas, en la que los pescados y mariscos tienen un peso especial. Su incorporación hace que Poio cuente con dos restaurantes en la selección, al mantener también la presencia de Pepe Vieira.

Santa Comba, Raxó y O Grove

Retiro da Costiña vuelve a figurar en La Liste con 80 puntos, dentro del grupo que ocupa la franja de los puestos 784 a 881 del mundo. El restaurante de Santa Comba está dirigido por Manuel García, conocido como Manuel Costiña, tercera generación de una familia que abrió la casa en 1939. Su propuesta combina producto gallego y cocina creativa con un recorrido por distintos espacios, desde la bodega hasta un salón de sobremesa en el que la experiencia continúa después de comer. Recientemente consiguió la segunda estrella Michelin, un galardón que también poseen Pepe Vieira y Culler de Pau.

En Raxó (Poio), el restaurante Pepe Vieira obtiene 77,5 puntos y se sitúa en la horquilla de los puestos 882 a 980. Xosé Torres Cannas desarrolla allí «A última cociña do mundo», una propuesta que investiga los orígenes de la gastronomía gallega y recupera recetas y condimentos casi olvidados.

El sexto representante es D’Berto, en el pueblo de O Grove, con 75 puntos. Su nota lo incluye en el grupo que abarca los puestos 981 a 1.360, el más numeroso de la selección. El restaurante tiene como protagonistas los pescados y mariscos del litoral gallego, con especial atención a la temporada, la calidad y el tamaño de las piezas, y preparaciones que buscan preservar su sabor. Aunque se presenta como un Top 1000, el listado de este año reúne a 1.360 restaurantes.

Cómo se hace la clasificación

La Liste reúne valoraciones de unas 1.850 fuentes internacionales, entre ellas guías gastronómicas, medios de comunicación y plataformas digitales, además de millones de opiniones de clientes. Todas se convierten a una escala de cero a cien y se ponderan según el peso de cada fuente. Las reseñas de los comensales representan el 10% de la puntuación final.