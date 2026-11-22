Nos encontramos en Sudáfrica con Oswaldo y Bruno González, dos hermanos de Betanzos que triunfan en Madrid tras recorrer las cocinas de medio mundo

Los hermanos gallegos que conquistaron Madrid con su cocina tras trabajar en medio mundo: "Ser cocinero es una forma de vivir"

La historia de estos dos cocineros gallegos es de película. Más concretamente, sería una road movie. Oswaldo y Bruno González, son dos hermanos de Betanzos que, después de recorrer medio mundo, se han hecho un nombre en la gastronomía madrileña. El primero está al frente de Los 33, uno de los restaurantes de moda de la capital, mientras que Bruno prepara la apertura de su propio proyecto gastronómico.

Nos encontramos con ellos en And Then There Was Fire, un restaurante situado junto al parque de esculturas NIROX, a las afueras de Johannesburgo (Sudáfrica) dónde preparan un evento con la colaboración de la Embajada de España en el país.

Los hermanos serán los responsables de una propuesta que pretende acercar el tapeo al público sudafricano, aunque con una interpretación personal. "No hacemos nada tradicional. No hemos venido a preparar unas gildas y unas croquetas", explican. En Sudáfrica existe una enorme tradición de cocinar a la brasa, cuyo máximo exponente es el braai, una barbacoa que forma parte de la vida social de los sudafricanos. Las carnes, los pescados y mariscos de sus costas y el uso de las especias, especialmente en la cocina de influencia india y malaya, son algunos de los grandes atractivos de su gastronomía. Una base muy interesante para dos cocineros acostumbrados a incorporar sabores de distintas partes del mundo a sus platos.

Triunfar en Madrid

La historia de estos dos betanceiros tiene poco que ver con la de quienes descubren su vocación cocinando junto a sus abuelas. Ninguno de los dos tenía intención de dedicarse profesionalmente a la gastronomía.

Oswaldo fue el primero en marcharse a Londres, con apenas 18 años. Comenzó limpiando oficinas y fregando platos hasta que un día faltó un trabajador en la cocina del restaurante. Le pidieron ayuda, descubrió que aquello le gustaba y decidió continuar.

Poco después llegó Bruno, que siguió un camino parecido. “Yo nunca quise ser cocinero. Siempre pongo el mismo ejemplo: tardas una hora en preparar una boloñesa y te la comes en cinco minutos. ¿Qué sentido tiene?”, recuerda entre risas.

Aquellos primeros trabajos fueron el comienzo de una trayectoria internacional. Oswaldo pasó por Perú y China, donde ejerció como jefe de cocina, antes de establecerse en Madrid en 2018. Bruno trabajó en Londres, Barcelona y Manchester, y descubrió su pasión por la cocina peruana durante su etapa en Yakumanka, el restaurante de Gastón Acurio.

Sus caminos volvieron a cruzarse profesionalmente en Madrid. Oswaldo se incorporó a Los 33, el exitoso restaurante de Nacho Ventosa y Sara Aznar, donde lleva cuatro años y medio. Bruno, por su parte, desarrolló su carrera en la cocina peruana y ahora prepara un restaurante junto al crítico gastronómico Alberto de Luna, cuya apertura está prevista para febrero en la calle Fortuny.

El éxito de ambos restaurantes les dio visibilidad como hermanos cocineros y comenzaron a llegar entrevistas, colaboraciones y propuestas internacionales. Ya han cocinado juntos en Uruguay y ahora lo hacen en Sudáfrica.

Oswaldo y Bruno González cocinando en Sudáfrica Cedida

Galicia, el caldo de su padre

Pese a su trayectoria internacional, Galicia sigue ocupando un lugar importante en su forma de entender la gastronomía. “En Galicia hay mucho respeto por el producto. El pescado y el marisco son excepcionales y se suelen cocinar con muy poca intervención”, explican. Una filosofía que mantienen en sus cocinas, aunque les guste incorporar sabores y técnicas aprendidos durante sus viajes.

Cuando les preguntamos por sus platos gallegos favoritos, aparecen el pulpo, el cocido, el raxo y la zorza. Bruno recuerda especialmente esas comidas en Betanzos donde, por poco dinero, podía disfrutar de varios platos tradicionales. Eso sí, no tiene ninguna intención de cocinarlas, “solo las como cuando voy a Galicia, es una tradición”.

"Ser cocinero es una forma de vivir, no solo un trabajo. Allá donde vas encuentras algo para inspirarte", reflexionan. Y aunque sus carreras los hayan llevado de Betanzos a Londres, Perú, China o Sudáfrica, los sabores gallegos siguen formando parte de su historia.