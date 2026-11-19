Pulpo a reventar en una gran feria gastronómica con tapas a 2 euros a partir del 20 de noviembre en este pueblo

La recta final de noviembre llega a la provincia de A Coruña con un plan perfecto para los amantes del buen comer. Rois celebrará una nueva edición del Concurso de Tapas 'Rois nun bocado!', con la participación de un total de ocho establecimientos.

Vecinos y visitantes están invitados a recorrer el municipio y a descubrir la creatividad del sector de la hostelería los fines de semana del 20 al 22 y del 27 al 29 de noviembre, con propuestas gastronómicas a un precio de 2 euros por tapa.

Tapas de pulpo a 2 euros

La gastronomía será la protagonista en Rois los dos últimos fines de semana de noviembre. La II edición del Concurso de Tapas 'Rois nun bocado!' ofrecerá ocho tapas, una por cada establecimiento participante, y será el público quien decida las propuestas ganadoras.

En este contexto, la oferta gastronómica incluye 'A Perla do Sar. Timbal cremoso de polbo e horta', de la Taberna Angueira, que podrá degustarse los viernes y sábados de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00 horas, y los domingos de 12:00 a 17:00 horas.

El Restaurante Casa Benjamín presentará 'Cuncha de ouro, ovo con xamón e bechamel suave', disponible los viernes y sábados de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00 horas, y los domingos de 12:00 a 16:00 horas.

La Casa Rural Fogar do Selmo participará con la tapa 'Bolo preñado con chourizo de porco celta', que servirá los 7 días de concurso de 12:30 a 15:00 horas. Por su parte, el Café-Bar A de Marga ofrecerá 'Ensaladilla de gamba ao allo' los sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.

En el Café-Bar Malecón, la propuesta será 'Caldeiro', que se podrá probar los viernes, sábados y domingos de 12:00 a 16:00 y de 18:00 a 22:00 horas.

La Taberna O Pemento participará con 'Tentación pemento rosa', una tapa de pulpo á feira con cachelo, salsa rosa y piquillo, disponible los viernes y sábados de 13:00 a 15:00 y de 21:00 a 23:00 horas, y los domingos de 13:00 a 15:00 horas.

El Bar Muelle Rois elaborará 'Bocado de mar e terra sobre cremoso de coliflor', una vieira a la plancha con panceta ibérica que el establecimiento servirá los viernes y sábados de 13:00 a 15:30 y de 20:30 a 21:30 horas, y los domingos de 13:00 a 15:00 horas.

En último lugar, y no por ello menos importante, el restaurante Val de Rois participará con la tapa 'Bendita cazoliña', de jarrete guisado con puré de patata al parmesano, que podrá degustarse los días del certamen de 12:00 a 19:00 horas.

Premios de 300 euros

El Ayuntamiento concederá 300 euros al primer clasificado, 250 al segundo y 150 al tercero, además de las correspondientes placas acreditativas.

Para emitir un voto válido, las personas participantes deberán degustar tapas en un mínimo de tres establecimientos participantes y solicitar en cada uno el sello correspondiente en el tríptico del concurso.

"Quien lo complete podrá optar al sorteo público de tres vales de 100 euros, que se podrá emplear en los establecimientos participantes hasta el 1 de marzo de 2027", informa el Concello.