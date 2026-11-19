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Los cocineros coinciden: "Para un pan buenísimo mezcla 750 g de harina de trigo gallego, 250 g de harina de fuerza y sal"
El Pan de Cea es uno de los panes más emblemáticos y reconocidos de Galicia
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- Total: 55 min
- Comensales:4
Seguro que más de una vez has ido a un restaurante y, antes de que te trajeran la comida, ya se había acabado la cesta del pan. Eso solo pasa en Galicia, porque la calidad del pan gallego es inigualable. Y es que no hay mesa gallega en la que no haya una o varias bandejas de ese pan tan rico que comemos en esta tierra.
En Galicia existen diferentes tipos de pan que son reconocidos con diferentes distinciones, entre ellos, el pan de Cea, elaborado de forma artesanal desde el siglo XIII en los hornos de la villa de San Cristovo de Cea (Ourense) mediante un proceso tradicional que comienza con el amasado de harina, agua, sal y masa madre.
Cómo hacer pan de Cea casero
El pan de Cea es todo un emblema de la gastronomía gallega y uno de los panes más reconocidos de Galicia por su calidad, sabor y elaboración tradicional. De hecho, fue el primer pan de Europa en obtener la indicación geográfica protegida (IGP).
Si eres de las personas que no pueden resistirse a un buen trozo de pan y te gustaría prepararlo en casa, te contamos cómo hacer un pan de Cea casero "buenísimo" siguiendo la receta que ha compartido el gallego Luis Buitrón, un apasionado de la cocina que publica sus elaboraciones a través de @buimarocooks.
Para empezar, Luis indica que "comenzaremos mezclando harina de trigo gallego con harina de fuerza y sal". Eso sí, si es la primera vez que te animas a hacer pan, Luis recomienda simplificar la receta: "Si es la primera vez que vais a hacer pan recomiendo hacerlo solo con harina de fuerza".
En cuanto a la fermentación, el cocinero utiliza masa madre elaborada con harina integral. No obstante, si crees que tu masa madre no tiene la suficiente fuerza, puedes añadir un poco de levadura seca. Tal y como explica, "si desconfiáis de la fuerza de vuestra masa madre podéis añadir una pizquita de levadura seca al agua en la que la disolvemos".
A continuación, se añade el agua a la mezcla de harinas y se integra todo bien hasta conseguir una masa homogénea. Se deja reposar media hora. "Pasada media hora le haremos unos pliegues. Esto lo repetiremos 4 veces cada media hora. Con la última vez ya la dejaremos reposar unas cuatro horas a temperatura ambiente si hace calor en vuestra casa, si no una hora a temperatura ambiente y 24 en nevera", indica.
Una vez que la masa haya fermentado, pesaremos un kilo y comenzaremos a darle forma, realizando pliegues hacia los lados para conseguir la forma correcta. Después, se deja fermentar un par de horas a temperatura ambiente.
Por último, realiza un corte en la mitad de la masa e introdúcela en el horno, previamente calentado. La cocción se hará en dos tiempos: primero, durante 15 minutos a 250 ºC y, después, bajaremos la temperatura a 220 ºC para hornear otros 35 o 40 minutos. En total, unos 55 minutos de cocción.
Cuando esté listo, saca el pan del horno, déjalo reposar y ¡listo!
Ingredientes
- 750 gramos de harina de trigo gallego
- 250 gramos de harina de fuerza
- En caso de no encontrar harina de trigo gallego - 1kg de harina de fuerza
- 24 gramos de sal
- 800 gramos de agua del tiempo
- 200 gramos de masa madre
Paso 1
Mezcla la harina de trigo gallego con la harina de fuerza y sal
Paso 2
Disuelve la masa madre en agua y, si no tienes, utiliza una piza de levadura seca
Paso 3
Añade el agua a la mezcla de harinas e integra todo hasta conseguir una masa homogénea
Paso 4
Deja reposar media hora
Paso 5
Pasada media hora hazle unos pliegues a la masa. Repítelo 4 veces cada media hora. La última vez deja que repose cuatro horas a temperatura ambiente si hace calor, o una hora a temperatura ambiente y 24 en nevera
Paso 6
Pesa 1 kilo y dale forma. Realiza pliegues hacia los lados para conseguir la forma correcta. Después, deja fermentar un par de horas a temperatura ambiente
Paso 7
Hornea 15 minutos a 250 ºC y, después, baja la temperatura a 220 ºC para hornear otros 35 o 40 minutos