Victoria dejó Madrid para salvar una panadería familiar en Galicia y hoy hace uno de los mejores panes de España

La abuela de Victoria, sin saberlo, marcó con una decisión el futuro de su familia. Cuando era muy joven, con apenas once años, quedó huérfana y decidió vender pan para sacar adelante a sus hermanos en Miñata, una pequeña aldea a menos de cinco kilómetros de Coristanco (A Coruña). Una decisión valiente y sacrificada para una niña tan pequeña, pero que tuvo un impacto enorme en su descendencia: creó una estirpe de panaderas y panaderos.

“Nunca supimos exactamente en qué fecha empezó, porque ella siempre hablaba de la panadería como parte de su infancia, así que no sabemos exactamente cuándo germinó la idea”, nos cuenta Victoria, ahora al frente de la panadería y confitería Roiser.

“Mi padre, en un primer momento, no quiso dedicarse a la panadería y trabajó de soldador durante unos años, pero parece que las raíces tiraron y acabó volviendo. Y la historia se ha repetido conmigo”. Y es que Victoria no tenía previsto dedicarse al mundo en el que había visto crecer a su familia y se fue a Madrid a estudiar Derecho. Pero, como su padre, acabó volviendo a ese origen que marcó su abuela.

“Lo hice, entre otras cosas, por responsabilidad. La panadería iba a cerrar y había 25 familias que se iban a quedar sin empleo… Además, no tenía nada que perder”. Así que hizo las maletas y volvió a Coristanco para hacerse cargo del negocio familiar. Durante un tiempo, llevó la panadería junto a sus padres, pero reconoce que “ellos siempre me dieron mi espacio para, desde el primer momento, llevar el negocio a mi manera. Estaban allí por si los necesitaba, pero me daban independencia para hacer los cambios que consideraba necesarios”.

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Sus especialidades

En Roiser se elaboran muchos productos, y todos llaman la atención, pero, como asegura Victoria, “las recetas tradicionales son nuestra especialidad”. En la vitrina, nada más entrar, lucen seis hermosas larpeiras y, muy cerca de ellas, unas empanadas crujientes y jugosas.

Pero hay dos productos que son las señas de identidad del negocio: el pan de trigo y la tarta de almendras.

“Hace unos meses nos presentamos al concurso ‘50 Panaderos Top de España’, uno de los certámenes de mayor prestigio en el mundo de la panadería, y quedamos en tercer puesto”, nos explica Victoria.

Esta medalla de bronce la consiguieron con un pan de trigo típicamente gallego, con su cornecho incluido, elaborado con masa madre y mediante un proceso directo. Nada de elaboración en frío, sino una fermentación larga y pausada a temperatura ambiente, respetando los tiempos que necesita la masa.

“Muchas veces la gente no se interesa por el tipo de producto que consume, y haber conseguido este premio hace que la gente pregunte por el trigo que usamos, que es autóctono, por el proceso de elaboración… Algo que creemos que es importante”, continúa.

Y la famosa tarta de almendras, otro de los grandes éxitos de Roiser. “A diferencia de muchas otras, la nuestra lleva hojaldre y queda muy jugosa”. Y tiene razón. Está muy jugosa por dentro, algo que se agradece cuando estás acostumbrado a encontrarte tartas de almendras bastante secas. “También molemos nosotros mismos la almendra marcona, para garantizar que lo que lleva es almendra y nada más…”, nos explica Victoria.

El futuro pinta bien para Roiser. Son tiempos de incertidumbre para el mundo de las panaderías y las pastelerías, con muchos cierres y dificultades para encontrar personal cualificado, pero afortunadamente Victoria y su equipo van por buen camino. Con la próxima apertura de una tienda en el centro de Carballo y a base de mucho trabajo y sacrificio, parece que los vecinos de Coristanco van a tener pan y dulces para rato.