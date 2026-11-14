El restaurante en el Camino de Santiago donde disfrutar de un menú degustación por 38 euros: "De 10. Repetiremos"

El Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más famosas del mundo. No es un recorrido único, existe una amplia red de senderos que atraviesan España y Europa, como el Camino Primitivo o el Camino Portugués.

La ruta más transitada es el Camino Francés, procedente de los Pirineos y atravesando el norte de España. Una de las paradas más simbólicas es Melide, pues es el último alto en el camino antes de llegar a la Praza do Obradoiro.

Una apuesta 100% segura

Melide es un punto de confluencia muy importante donde se unen el Camino Francés y el Camino Primitivo. En este sentido, cuenta con una amplia red de servicios adaptados al peregrino y restaurantes en los que disfrutar de la mejor gastronomía tradicional.

Para disfrutar de un banquete especial antes de poner fin a la ruta de peregrinación, D'Obra no Camiño es, sin duda, una apuesta 100% segura.

Tras años formándose en cocinas de renombre, Andrés Torreiro decidió volver a sus raíces gallegas para construir, junto a su madre, Maribel Álvarez, un espacio donde compartir lo aprendido.

El Camino de Santiago es el telón de fondo de un proyecto que busca ofrecer, a locales y peregrinos, una cocina honesta, con historia y técnica.

"En D'Obra, la pasión por la cocina se manifiesta en cada plato. Nos especializamos en cocina gallega dando uso de ingredientes frescos y de alta calidad de nuestra zona, con el fin de ofrecer una experiencia gastronómica inolvidable", se puede leer en su página web.

Menú de lujo por 38 euros

La carta de D'Obra se articula, principalmente, en dos menús degustación. El más económico, por 38 euros, es el menú 'O Camiño', una propuesta que ofrece un "recorrido sorpresa" por algunos de los sabores más representativos de la cocina gallega.

'O Camiño' combina platos de la carta y creaciones fuera de carta, e incluye: 1 entrante, 4 platos y 1 postre.

"Fue una auténtica sorpresa de principio a fin. Cada plato está pensado al detalle, combinando producto gallego de calidad, con técnicas modernas y una presentación muy cuidada. Relación calidad-precio, excelente", asegura Yolanda en las reseñas de Google.

Luca, por su parte, añade: "Salimos absolutamente entusiasmados. Una cocina que, en nuestra opinión, está al nivel de una Estrella Michelin. Cada elaboración logra un equilibrio perfecto entre técnica, elegancia y sabor".

El segundo menú degustación lleva por nombre 'Travesía'. En esta ocasión, D'Obra no Camiño invita a sumergirse en una experiencia más extensa, con 2 entrantes, 4 platos, 1 pre-postre y 1 postre.

"De 12:00 a 15:00 y de 19:30 a 22:00 horas, ofrecemos nuestros menús degustación en el comedor interior y en la terraza exterior. Están disponibles exclusivamente bajo reserva previa y deben pedirse para toda la mesa", explica el restaurante.

D'Obra no Camiño abre sus puertas de miércoles a domingo en el siguiente horario: