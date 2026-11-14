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El plato de solomillo con boletus que triunfaría en cualquier restaurante y que puedes hacer en casa
Esta receta combina dos ingredientes que funcionan a la perfección y es ideal para preparar una comida especial sin pasar horas en la cocina
Empiezan a bajar las temperaturas, apetecen esos planes que giran alrededor de una mesa, con buena comida, una sobremesa sin prisas y la compañía de amigos o de familiares.
Y si hay un plato capaz de convertirse en el protagonista de uno de esos encuentros, es este solomillo de cerdo con boletus y salsa cremosa.
Es una de esas recetas que merece la pena guardar para cuando quieras sorprender a tus invitados sin complicarte demasiado en la cocina.
La carne queda jugosa, los boletus aportan todo su sabor y la salsa, suave y cremosa, es de esas que invitan a mojar pan una y otra vez. Tanto, que no sería extraño que alguien te preguntase más de una vez dónde has aprendido a prepararla o si has sacado la receta de algún restaurante.
Además, su elaboración tiene ese punto reconfortante de la cocina casera que tanto apetece en esta época del año.
La clave está en dorar primero los medallones de solomillo y preparar después la salsa en la misma sartén, aprovechando todos los jugos de la carne. El puerro, el ajo y los boletus se cocinan lentamente antes de incorporar el vino blanco y la nata o crema de soja, consiguiendo una mezcla llena de matices.
Para darle todavía más personalidad al plato, se utiliza aceite de oliva virgen extra picual Abril, cuyo aroma acompaña los ingredientes y realza el sabor de la elaboración.
Y es que pocas cosas apetecen más en otoño que reunirse alrededor de una buena comida y terminar la tarde con una película, una sobremesa tranquila o incluso un paseo para comprar unas castañas asadas. Un plan sencillo, de esos que saben especialmente bien cuando fuera empieza a hacer frío.
Además, es una preparación muy versátil: puede servirse con unas patatas como guarnición o acompañarse de un buen pan para aprovechar hasta la última cucharada de salsa.
Ingredientes para 4 personas
- 2 solomillos de cerdo (aproximadamente 1-1,2 kg en total).
- 200 gramos de boletus frescos.
- 1 puerro grande.
- 2 dientes de ajo.
- 100 mililitros de vino blanco.
- 200 mililitros de crema de soja o nata para cocinar.
- Aceite de oliva virgen extra picual Abril.
- Un poco de caldo de pollo (opcional).
- Sal al gusto.
- Pimienta negra recién molida.
- Cebollino fresco para decorar.
- Patatas para acompañar (opcional).
Cómo hacer solomillo de cerdo con boletus y salsa cremosa
- Preparar la carne: Retiramos el exceso de grasa y las posibles telillas de los solomillos. Los cortamos en medallones de unos 2-3 centímetros de grosor y los espalmamos ligeramente para reducir su grosor y romper parte de las fibras. Salpimentamos por ambos lados.
- Dorar los medallones: Calentamos un poco de aceite de oliva virgen extra picual Abril en una sartén amplia. Cuando esté bien caliente, incorporamos los medallones y los doramos por ambos lados hasta que adquieran una superficie ligeramente tostada. Los retiramos y reservamos.
- Limpiar los boletus: Limpiamos cuidadosamente las setas con papel de cocina ligeramente humedecido para eliminar los restos de tierra. Las cortamos en trozos medianos y reservamos algunos para decorar el plato al final.
- Preparar el sofrito: En la misma sartén donde hemos dorado la carne, incorporamos el puerro y los dientes de ajo, previamente picados. Cocinamos a fuego medio durante unos minutos, hasta que el puerro esté tierno y ligeramente pochado.
- Cocinar las setas: Añadimos los boletus troceados y dejamos que se cocinen hasta que pierdan parte de su humedad y comiencen a dorarse. Si es necesario, incorporamos un poco más de aceite de oliva virgen extra.
- Añadir el vino blanco: Vertemos el vino blanco y dejamos cocinar a fuego medio-alto hasta que el líquido se reduzca prácticamente por completo. De esta manera, los sabores del sofrito y las setas quedarán más concentrados.
- Incorporar la nata: Añadimos la crema de soja o la nata para cocinar y mezclamos bien todos los ingredientes. Dejamos cocinar durante unos cuatro minutos a fuego suave para que la salsa adquiera cuerpo.
- Triturar la salsa: Trituramos la mezcla hasta conseguir una textura fina, homogénea y cremosa. Si queda demasiado espesa, podemos añadir un poco de caldo de pollo hasta conseguir la consistencia deseada.
- Terminar de cocinar la carne: Devolvemos la salsa a la sartén e incorporamos los medallones de solomillo junto con los jugos que hayan soltado durante el reposo. Cocinamos todo el conjunto durante unos cinco minutos a fuego suave, hasta que la carne esté hecha y jugosa.
- Servir y decorar: Emplatamos los medallones acompañados de la salsa de boletus. Añadimos los trocitos de setas que habíamos reservado, un poco de cebollino fresco picado y, si queremos completar el plato, unas patatas como guarnición.