Esta receta combina dos ingredientes que funcionan a la perfección y es ideal para preparar una comida especial sin pasar horas en la cocina

El plato de solomillo con boletus que triunfaría en cualquier restaurante y que puedes hacer en casa

Empiezan a bajar las temperaturas, apetecen esos planes que giran alrededor de una mesa, con buena comida, una sobremesa sin prisas y la compañía de amigos o de familiares.

Y si hay un plato capaz de convertirse en el protagonista de uno de esos encuentros, es este solomillo de cerdo con boletus y salsa cremosa.

Es una de esas recetas que merece la pena guardar para cuando quieras sorprender a tus invitados sin complicarte demasiado en la cocina.

La carne queda jugosa, los boletus aportan todo su sabor y la salsa, suave y cremosa, es de esas que invitan a mojar pan una y otra vez. Tanto, que no sería extraño que alguien te preguntase más de una vez dónde has aprendido a prepararla o si has sacado la receta de algún restaurante.

Además, su elaboración tiene ese punto reconfortante de la cocina casera que tanto apetece en esta época del año.

La clave está en dorar primero los medallones de solomillo y preparar después la salsa en la misma sartén, aprovechando todos los jugos de la carne. El puerro, el ajo y los boletus se cocinan lentamente antes de incorporar el vino blanco y la nata o crema de soja, consiguiendo una mezcla llena de matices.

Para darle todavía más personalidad al plato, se utiliza aceite de oliva virgen extra picual Abril, cuyo aroma acompaña los ingredientes y realza el sabor de la elaboración.

Jugoso solomillo con Aceites Abril Cedida

Y es que pocas cosas apetecen más en otoño que reunirse alrededor de una buena comida y terminar la tarde con una película, una sobremesa tranquila o incluso un paseo para comprar unas castañas asadas. Un plan sencillo, de esos que saben especialmente bien cuando fuera empieza a hacer frío.

Además, es una preparación muy versátil: puede servirse con unas patatas como guarnición o acompañarse de un buen pan para aprovechar hasta la última cucharada de salsa.

Ingredientes para 4 personas

2 solomillos de cerdo (aproximadamente 1-1,2 kg en total).

(aproximadamente en total). 200 gramos de boletus frescos.

frescos. 1 puerro grande.

grande. 2 dientes de ajo .

. 100 mililitros de vino blanco.

blanco. 200 mililitros de crema de soja o nata para cocinar.

de soja o nata para cocinar. Aceite de oliva virgen extra picual Abril.

Un poco de caldo de pollo (opcional).

(opcional). Sal al gusto.

Pimienta negra recién molida.

Cebollino fresco para decorar.

Patatas para acompañar (opcional).

Cómo hacer solomillo de cerdo con boletus y salsa cremosa