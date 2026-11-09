Cociñando Galicia vuelve a reunir a chefs con Estrella Michelin para dar a conocer el producto gallego

Los productos gallegos de calidad diferenciada son los protagonistas de una acción especial de Cociñando Galicia, ya que ha sido liderada por AGACAL. Participan los chefs con Estrella Michelin Ignacio y Carlos Echapresto, de Venta Moncalvillo (La Rioja), y Yolanda León y Juanjo Pérez, de Cocinandos (León). En este caso, las materias primas protagonistas son la Ternera Gallega, Vaca Gallega-Buey Gallego y la miel y quesos gallegos de calidad.

Los cocineros han viajado a Galicia para formar parte de las jornadas Cociñando Galicia, que Manuel Costiña impulsa a lo largo de este 2026 para dar a conocer la comunidad autónoma y a sus productores. Esta acción es el paso previo a la jornada que se celebra mañana, martes 10 de noviembre.

Un día Cociñando

En la jornada de hoy, el grupo estaba integrado también por otros chefs de la comarca del Xallas. La actividad daba comienzo con una visita a una ganadería inscrita en las Indicaciones Geográficas Protegidas Ternera Gallega y Vaca Gallega-Buey Gallego. Allí se explica el proceso de control que ampara a ambas figuras de calidad en materia de manejo, alimentación, sanidad y bienestar animal.

Posteriormente, se ha trasladado a la sede del Consejo Regulador, en Santiago de Compostela, donde han sido recibidos por Martín Alemparte, director de Agacal (Axencia Galega da Calidade Alimentaria), y Luis Vázquez, director de Promoción del Consejo Regulador de Ternera Gallega, Vaca Gallega-Buey Gallego. Para una demostración y degustación de los «hermanos de leche», con un recorrido por los quesos y mieles con indicativo de calidad gallego y sus posibilidades gastronómicas.

La jornada ha continuado con una sesión técnica sobre las carnes de calidad reglamentada, resumiendo sus aspectos tecnológicos, culinarios y nutricionales. Haciendo hincapié en los factores que influyen en la calidad culinaria del vacuno, como las maduraciones, en seco o en húmedo, y los distintos cortes, entre ellos los cortes singulares.

En paralelo, se ha desarrollado una sesión práctica con showcooking y comida de la mano de Javier Rodríguez Ponte «Taky» y de Héctor López, del Restaurante España. Dos de los grandes expertos en carne de vacuno, que mostraron la versatilidad de las diferentes categorías y cortes, en un viaje de lo crudo a lo más cocinado.

Santa Comba mañana

Mañana, 10 de noviembre, los chefs participantes cocinarán junto a Manuel Costiña en su restaurante Costiña, en Santa Comba. Se trata de la séptima de las ocho jornadas del ciclo, que se ha venido celebrando con carácter mensual durante el año 2026. La última tendrá lugar el próximo 15 de diciembre.

La recaudación de la jornada de mañana en el restaurante Costiña en Santa Comba irá destinada a ACEM, Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, Párkinson, ELA y otras.