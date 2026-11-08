Pablo Suárez, cocinero: "Cuando publico alguna receta con pulpo siempre hay comentarios diciendo que no prepararlo “á feira” es un delito"

El cocinero gallego Pablo Suárez, más conocido en redes sociales como Poesía de Fogón, ha conseguido reunir a más de un millón de seguidores en sus redes sociales gracias a sus recetas y consejos de cocina. Su propuesta consiste en recuperar platos tradicionales, darles un toque diferente y enseñar a prepararlos en casa con explicaciones sencillas y trucos profesionales. Y desde luego, Galicia, su tierra, tiene un papel importante en su forma de entender la cocina. Nos hemos sentado con él para hablar de sus raíces, de nuestra cocina tradicional, de sus productos favoritos y de cómo ha conseguido llevar sus recetas a miles de hogares.

Naciste en Chantada, en plena Ribeira Sacra. ¿Qué recuerdos tienes de la cocina de tu infancia?

La verdad es que cuando era pequeño, era muy especial para comer, por desgracia. Recuerdo que uno de mis platos favoritos cuando era niño era el arroz con conejo que preparaba mi abuela, pero algunos de los que actualmente son mis productos favoritos, como el pulpo por ejemplo, no podía ni probarlos. Por suerte con los años me cambió el paladar y pude empezar a disfrutar mucho más de la gastronomía. Lo que sí recuerdo mucho son las comidas familiares en torno a ocasiones especiales, como la matanza o la vendimia.

Galicia presume de tener una de las mejores despensas de España. ¿Crees que sabemos aprovechar nuestros?

Realmente creo que en Galicia se ha aprovechado muy bien el producto desde siempre. De hecho, la cocina gallega es una de las máximas exponentes de la cocina de producto, donde cada ingrediente es el protagonista absoluto en cada uno de los platos. Esto por supuesto, está respaldado por la grandísima calidad de la materia prima, que no ha obligado nunca a disfrazar sabores. Por ese motivo creo que la cocina gallega es tan sencilla y a la vez tan valorada, porque el protagonista es el propio producto.

Si tuvieras que elegir los tres mejores platos de la gastronomía gallega, ¿con cuáles te quedarías? ¿Y qué plato crees que está injustamente infravalorado?

Creo que es una pregunta muy personal, así que voy a dar mi opinión, teniendo en cuenta que seguramente me esté olvidando de algún plato que también me encanta. Si tuviese que hacer un top 3, pondría en primer lugar el “pulpo á feira”, en segundo lugar, el caldo gallego y en tercero el raxo, o tal vez la carne richada. En cuanto a platos infravalorados; he visto rankings extranjeros que le dan al caldo gallego notas bastante bajas en comparación con otros platos españoles, lo cual me cuesta entender, ya que como te decía es uno de mis preferidos. Tal vez estas notas bajas se deban a su origen humilde, o a su sencillez, pero está claro que los gallegos tenemos que intentar darle a esta receta el valor que se merece.

Has conseguido conquistar a más de un millón de seguidores con tus recetas. ¿Qué tienen los platos tradicionales gallegos que funcionan tan bien en las redes sociales?

Creo que en general a mi público le gusta mucho la cocina tradicional, recetas sencillas y fáciles de preparar, con pocos ingredientes. Esta descripción encaja a las mil maravillas con muchos platos típicos de nuestra gastronomía. De hecho el pulpo á feira o cualquiera de los que te he comentado en mi top 3 de platos preferidos, han tenido mucho éxito en redes. De todas formas intento variar mucho mi contenido, tanto en la procedencia de las recetas como en los tipos de gastronomía, ya que creo que lo que más le gusta a la gente es aprender cosas nuevas.

Estamos viviendo una época en la que muchos restaurantes apuestan por reinterpretar la cocina tradicional. ¿Crees que estamos modernizando con acierto la gastronomía gallega o, en ocasiones, la estamos complicando innecesariamente?

La verdad es que creo que en la mayoría de los casos se está acertando muy bien al reinterpretar platos típicos con técnicas actuales. De hecho, nuestra gastronomía es muy agradecida en ese sentido, ya que su sencillez (en el buen sentido de la palabra) hace que admita un montón de adaptaciones. Por supuesto, al igual que sucede en las cocinas de otras comunidades, hay algunas “modernizaciones” que se han considerado auténticos atentados gastronómicos. Personalmente no soy de esa idea, creo que hay que tener la mente abierta y no encasillar un plato o un producto eternamente, también hay que dejarlo evolucionar, pero siempre recordando sus raíces. Un ejemplo gracioso es cuando publico alguna receta con pulpo en guisos, ensaladas y otros platos... Siempre hay varios comentarios diciendo que no prepararlo “á feira” es un delito, que me van a echar de Galicia y bromas de este estilo. Está claro que el pulpo á feira es una maravilla, pero cerrándote a comer las cosas solo de una forma te estás perdiendo un abanico de posibilidades increíble…

Pablo Suárez Cedida

Como cocinero profesional, ¿cuál es el error más habitual que cometemos cuando cocinamos en casa?

Sinceramente creo que uno de los principales problemas es la falta de paciencia, que también está ligada a la falta de tiempo, por supuesto. Un gran error es creer que se pueden acelerar los tiempos de los platos, que un sofrito se puede hacer en 10 minutos o que un guiso de carne puede estar listo en 1 hora en olla convencional. Creo que al final el hecho de acelerar los platos resta muchísimo al resultado final, tanto en sabor como en textura, y viendo algunos de los comentarios que más recibo en redes creo que es un error importante hoy en día.

Hoy las redes están llenas de recetas que prometen resultados espectaculares en apenas diez minutos. ¿Estamos perdiendo la paciencia para cocinar?

Esto es justamente lo que comentaba antes, pero tal vez no se trate únicamente de la pérdida de la paciencia, sino de una evolución lógica para adaptarse a la sociedad y al tiempo que tenemos disponible para cocinar, que cada vez es menor. Sí que es verdad que cada vez hay más recetas “rápidas” en internet, y esto no tiene por qué ser malo. Es ideal tener un buen abanico de opciones y recetas fáciles y extremadamente rápidas para hacer cuando no tenemos mucho tiempo, el problema para mi gusto, son las recetas que prometen en 15 minutos, un plato tradicional, que lleva su tiempo y que requiere paciencia. En mi experiencia es bastante difícil que estos platos tengan buenos resultados. Lo que sí hay es un montón de buenas recetas rápidas, con pocos ingredientes y que pueden sacarte de un apuro, pero sin pretensiones de sustituir las recetas de siempre (y esto por supuesto es positivo).