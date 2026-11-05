Tortilla de patatas súper cremosa y jugosa

Tortilla de patatas súper cremosa y jugosa @comiendobienn

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Los cocineros coinciden: "Para una tortilla de patatas perfecta, añade 2 yemas de huevo para dar más cremosidad"

Para una tortilla con 10 huevos, este chef gallego recomienda añadir dos yemas más

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La tortilla de patatas es uno de los grandes manjares de la gastronomía gallega, siendo al estilo Betanzos la más popular por su cremosidad, jugosidad y sabor inconfundible. Sin embargo, no todo el mundo comparte su pasión por esta particular elaboración, ya que hay quienes prefieren la tortilla más cuajada o con cebolla.

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Si eres de las personas que prefieren la tortilla con cebolla, es esencial saber cómo cortarla y pocharla. Además, para conseguir una tortilla jugosa es fundamental prestar especial atención a las proporciones entre los huevos y las patatas y a los tiempos de cocción. Siempre se puede recurrir a las recetas que comparten en redes sociales chefs gallegos, como Rubén Martínez en @comiendobienn.

Tortilla de patatas cremosa

El chef gallego Rubén Martínez, conocido en redes sociales por compartir recetas y consejos gastronómicos a través de su perfil de Instagram @comiendobienn, ha desvelado su particular forma de preparar una tortilla de patatas perfecta.

Para ello, comienza pelando las patatas y cortándolas en rodajas de unos dos milímetros de grosor. Después, las pasa por agua fría para retirar el exceso de almidón. Mientras tanto, corta una cebolla en brunoise y reserva ambos ingredientes.

El siguiente paso consiste en poner las patatas y la cebolla en una sartén, cubrirlas con aceite frío y cocinarlas a fuego medio durante unos 25 minutos. Transcurrido ese tiempo, sube la intensidad del fuego durante cinco minutos. A continuación, retira las patatas y la cebolla, escurriendo bien el exceso de aceite.

En un recipiente aparte, "mezclamos con 10 huevos y 2 yemas para dar más cremosidad", un truco indispensable. Integra bien todos los ingredientes, añade sal al gusto y deja reposar la mezcla durante unos siete minutos.

Para terminar, calienta una sartén antiadherente con un chorrito de aceite de oliva y, cuando esté bien caliente, vierte la mezcla. Según explica el chef, hay que cocinar la tortilla durante unos 40 segundos por un lado antes de darle la vuelta con cuidado para hacer el otro. Una vez lista, recomienda dejarla reposar durante cinco minutos antes de servirla.

Ingredientes

  • 1,2 kg de patatas
  • 1 cebolla blanca
  • Aceite de oliva
  • 10 huevos
  • 2 yemas
  • Sal

Paso 1

Pela y corta las patatas en rodajas de 2 milímetros y déjalas en agua para quitar el exceso de almidón

Paso 2

Corta la cebolla en brunoise

Paso 3

Añade en la sartén las patatas y cebollas cortadas y cubre con aceite frío

Paso 4

Cocina durante 25 minutos a fuego medio

Paso 5

Sube el fuego durante 5 minutos y quita las patatas retirando el exceso de aceite

Paso 6

Mezcla 10 huevos con 2 yemas

Paso 7

Integra todo, añade sal y deja reposar unos 7 minutos

Paso 8

En una sartén vierte un chorro de oliva y con el fuego alto añade la mezcla

Paso 9

Cocina por un lado durante 40 segundos y dale la vuelta con cuidado

Paso 10

Una vez terminada, deja reposar la tortilla de patatas 5 minutos