Gran fiesta gastronómica con más de 30 tapas desde 3,50 euros en este municipio a partir del 6 de noviembre

El Ayuntamiento de Lugo ultima los preparativos para la XXI edición del tradicional Concurso de Tapas, una de las citas gastronómicas más populares del otoño en el municipio.

El evento, organizado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo con el patrocinio municipal, se celebrará este mes de noviembre con 37 establecimientos participantes.

Tapas desde 3,50 euros

El tapeo es mucho más que una simple costumbre culinaria, es un pilar de nuestra identidad social. Cada zona de España cuenta con sus propias especialidades y tradiciones, desde los pinchos del norte hasta la tortilla de patatas en Galicia.

Esta tradición ha impulsado numerosos concursos de tapas, como el que está a punto de comenzar en Lugo. La ciudad de la Muralla acogerá del viernes 6 al domingo 22 de noviembre el XXI Concurso de Tapas de Lugo.

Pulpo, arepas de pollo, queso y aguacate, minibocadillos de chorizo, pizza de pesto y propuestas sin gluten son algunas de las opciones que integran la oferta gastronómica de la cita.

Las tapas tendrán precios a partir de los 3,50 euros, con un importe máximo de 4 euros.

37 locales participantes

En total, son 37 los establecimientos que participan en el concurso: 3 Pés, Anda, Ave César, Bulló Xantar, Calibre ,7, Coco's Bar, Desnivel Tapas e Copas, Eduri, El Dotmas Bar, Facela Bar, Galo, Glam Taoo Hotel Apartamento Boutique, Gran Café - Eurostars Gran Hotel Lugo, Irmandiños, Karrusel, La Competencia y La Cosechera de 1977.

Completan la lista: La Pepita Lugo, La Perdiz, La Terraza del Méndez, Las Cinco Vigas, Malizzia Street Food, Mesón El Castillo, O Castor, O Cincuenta e Seis, O Figón, O Mercado, Orixe do Campo, Paprica, Prebe by Bret, Pulpería o Castelo, Taberna Terra, Tapería O Peque, The Real Coffee, Toni Portela y Tosar by Boni.

Durante algo más de dos semanas, ofrecerán sus creaciones al público, que podrá degustarlas y votar por sus favoritas. El lunes 23 de noviembre se hará el recuento de votos, del que saldrán las 12 tapas finalistas.

"El jurado técnico elegirá la tapa que representará a Lugo en un concurso de ámbito nacional", informan fuentes municipales.

A través de la página web xantardetapas.com se pueden consultar todas las tapas participantes, sus ingredientes y alérgenos, así como los días en los que estarán disponibles para su degustación. La web también recoge información sobre la dirección de cada establecimiento y el precio de las tapas.

"Una cita para descubrir la creatividad de la hostelería lucense y recorrer la ciudad de tapa a tapa", anima el Ayuntamiento en una publicación en redes sociales.