Así es AleAlé, la cerveza artesana gallega que nació en un festival y hoy se vende dentro y fuera de Galicia

Cuando Marta tuvo que volver a Galicia, lo vio como una oportunidad: “Quería hacer cosas en mi tierra, aquí hay aún mucho por hacer”. Así que, tras más de seis años en Cataluña, hizo las maletas y volvió a su A Coruña natal. En aquellos años por tierras catalanas, Marta había cultivado algo más que una simple pasión: había encontrado una forma de unir las cosas que más le gustaban en torno a un mismo elemento. El arte, el diseño, la cultura, la vida social… Todo encajaba perfectamente alrededor de la cerveza artesana.

Marta Galán es la fundadora de AleAlé, una marca de cervezas artesanas gallegas. Como decíamos, todo empezó en Barcelona. “Yo estudié diseño industrial y me fui a vivir a Cataluña. Allí ya había una corriente emergente de cultura cervecera y, junto con un grupo de gente, comenzamos a elaborar nuestra propia cerveza, no para comercializarla, sino con el objetivo de experimentar, investigar y aprender”.

Hasta que se cruzó en su camino el mítico Steve Huxley, considerado el padre de la cerveza artesana en España. “Él nos ayudó a profundizar en la elaboración y a aprender más allá de lo superficial”. Contar con su ayuda durante aquel proceso fue un punto de inflexión para Marta.

Una vez en A Coruña, Marta estuvo durante un tiempo compaginando dos trabajos con la elaboración de cerveza, que hacía en el bajo de su casa, hasta que un amigo con el que estaba organizando un festival la convenció para preparar la cerveza de aquel evento.

“En ese instante, aunque mi proyecto aún era muy joven, pensé que era el momento y me lancé”. Entonces buscó una fábrica donde elaborar la cerveza, produjo su primera edición y la presentó en el festival. Fue un éxito.

Desde ese momento hasta hoy, AleAlé no ha dejado de crecer. Además de a través de su página web, comercializa sus cervezas en numerosas cervecerías y tiendas especializadas de Galicia, pero también de Madrid, Asturias, Barcelona o Portugal. Y cuenta con su propio local en el puerto de Santa Cruz, Porto Alé.

Algunas de las cervezas de la marca Jesús Sánchez

Las dos caras de AleAlé

La gama de AleAlé se divide, como nos cuenta la propia Marta, en «fieles e infieles». Las fieles son las referencias que están disponibles durante todo el año. Entre ellas encontramos Porto, una lager rubia muy clásica; Foliada, una Brown Ale que lleva tres años consecutivos siendo premiada en los Untappd Community Awards (unos premios internacionales que reconocen las mejores cervezas de cada estilo a partir de las valoraciones de millones de consumidores de todo el mundo) en su categoría; o Guaguancó, una IPA con matices tropicales.

Algunas de las cervezas de la marca Quincemil

Luego están las «infieles», colaboraciones especiales que se elaboran en momentos puntuales y que dan lugar a ediciones limitadas y estacionales. Es el caso de una cerveza reciente que prepararon con café de especialidad, madera de roble y vainilla.

“En el mundo de la cerveza artesana hay dos caminos: los que eligen adherirse a alguna de las grandes cerveceras y los que se mantienen independientes. Nosotros hemos elegido la vía difícil, que es la segunda”, nos explica.

En un mercado tan competitivo y desigual como el de la cerveza, estos pequeños proyectos tienen un enorme valor. Los clientes eligen AleAlé porque les gusta su cerveza, pero muchos también lo hacen porque valoran el trabajo que hay detrás y quieren apoyar al negocio local, al pequeño productor y defender a quienes apuestan por hacer las cosas a su manera.