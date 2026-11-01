La aldea de 8 habitantes donde comer a reventar a muy buen precio: "Platos caseros, abundantes y riquísimos"

La gastronomía gallega es uno de los grandes atractivos de la comunidad, gozando de reconocimiento en todo el mundo. Por ello, muchas personas visitan esta tierra para degustar sus platos más típicos y disfrutar de productos locales, de gran calidad y sabor.

Si vives cerca del municipio de Negueira de Muñiz (Lugo) o tienes pensado hacer una visita por sus alrededores, te recomendamos ir a la aldea de Pieiga, con un total de 8 habitantes según los datos publicados en 2017, por lo que es probable que la cifra actual sea diferente. Allí se encuentra Adega Sidrón, donde comer hasta salir rodando a muy buen precio.

Productos de proximidad

Salón del restaurante de Adega Sidrón, en Pieiga, Nogueira de Muñiz (Lugo) adegasidron.es

En la pequeña aldea de Pieiga, en el municipio lucense de Negueira de Muñiz, se encuentra Adega Sidrón, un establecimiento donde la gastronomía gallega, el vino y su increíble paisaje de montaña ofrecen una experiencia muy superior a lo que cualquiera se podría esperar.

Su restaurante apuesta por la cocina tradicional, con platos elaborados a partir de productos de proximidad con los que disfrutar de los sabores de siempre en el rural gallego. Si eres de las personas a las que les gusta comer bien, descubrir productos típicos de otros lugares y saborear la cocina casera de siempre, de la de toda la vida, basada en la calidad de la materia prima y la tradición, este es tu sitio.

En Adega Sidrón destaca la cocina casera y tradicional adegasidron.es

Pero si hay algo que caracteriza a Adega Sidrón es su vínculo con el mundo del vino. Detrás de este proyecto están Javier Sanromán y Rosa Sanromán, que, tal y como cuentan en su web, en 2013 decidieron profesionalizar una bodega familiar para poner en valor la riqueza vitivinícola del municipio y dar a conocer sus variedades.

Así, aquí los platos contundentes, tradicionales y caseros se maridan a la perfección con sus vinos mientras contemplas unas vistas preciosas al paisaje montañoso que rodea el establecimiento. "Gastronomía tradicional acompañada de nuestros vinos, postres y paisajes de montaña que harán de tus comidas una experiencia inolvidable", indican en su web.

Las reseñas de sus clientes

No hay más que echar un vistazo a las reseñas de Google para darse cuenta de la calidad que ofrece Adega Sidrón. Sus clientes destacan no solo la buena comida, elaborada con productos gallegos de calidad, sino también el trato cercano y la atención recibida. Todo ello sin olvidarse de las vistas espectaculares del paisaje de montaña.

"Platos caseros, abundantes y riquísimos. Pedimos pimientos, cachopo de ternera y cachopo de calabacín y nos sobró", comenta Andrea sobre algunos de los platos. Algo similar indicó Paqui Molins: "Exquisito el cachopo. El servicio, que supongo son los dueños, muy amables. Todo estupendo!!!". No cabe duda de que el cachopo es uno de sus platos estrella.

También hay quien destaca que se trata de comida casera y tradicional: "Parada obligatoria para probar toda su comida y sus vinos. Comida casera 100%. Muy recomendable tanto por la calidad como por el trato", dijo Gil Rico.