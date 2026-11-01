La aldea de cuento con 200 habitantes donde comer los mejores callos de la temporada: "Impresionantes"

La llegada del frío es sinónimo de platos de cuchara, y nada mejor para entrar en calor que una buena ración de callos.

Bien puedes prepararlos en casa siguiendo recetas como estas, o darte el capricho de probar los famosísimos callos de Casa Brandariz.

Los mejores callos

En la comarca de Arzúa, en la pequeña aldea de Dombodán (A Coruña), de apenas 200 habitantes, se encuentra uno de esos establecimientos que dejan huella: Casa Brandariz.

Sus callos se han convertido en todo un emblema, como lo demuestran las más de 1.400 reseñas que acumula en Google.

"Jamás olvidaré el puchero de garbanzos con callos y los tres platos que me serví (y comí). Impresionantes", destaca Ángel.

Por su parte, Giovanna agrega: "La atención de 10 y la comida espectacular. Lo más rico, la sopa de arroz, los gallegos y el postre. La carne también estaba deliciosa, todo muy bueno".

La propuesta gastronómica de Casa Brandariz apuesta por la cocina tradicional gallega, con ingredientes que vienen directamente de la huerta y de los mares gallegos y platos como ternera gallega, capón de corral, cocido gallego y postres elaborados con "el afamado" queso Arzúa-Ulloa.

El establecimiento ofrece servicio de comidas --también de desayunos y cenas, aunque solo para huéspedes-- con dos fantásticos menús que permiten disfrutar de los sabores más auténticos de Galicia.

El primero, por 45 euros, incluye platos, como callos a la gallega, sopa de cocido y arroz caldoso; el segundo, por 55 euros, amplía la oferta con propuestas, como lechal de Castilla y lubina salvaje al horno.

Casa Brandariz cuenta con un Solete de la Guía Repsol, un distintivo que reconoce a aquellos locales con encanto que merece la pena visitar al menos una vez en la vida.

"El distintivo Solete no es solo un reconocimiento: es ese cocinero, plato, rinconcito, atención cercana o producto local al que siempre quieres volver, y que siempre consigue sacarte una sonrisa", señala el establecimiento.

Actores como Tamar Novas y creadores de contenido como Pablo Cabezali, conocido en redes sociales como @cenandoconpablo, también han encontrado en Casa Brandariz uno de sus rincones gastronómicos favoritos de Galicia.

En una de sus últimas visitas, el influencer gastronómico tuvo la oportunidad de probar la especialidad de la casa: los callos. Y su opinión fue bastante clara: "Cómo están de buenos. Es increíble el sabor a guiso que tienen, son ligeramente picantitos".

Un entorno mágico

Casa Brandariz también dispone de un pequeño hotel rural con mucho encanto, compuesto por siete habitaciones climatizadas con baño, cómodas y agradables, y con vistas al valle que rodea las instalaciones.

En este sentido, Dombodán alberga varios espacios naturales y de interés cultural, como la Fervenza das Hortas (o de Santa Marta), una impresionante cascada de más de 30 metros de altura con doble caída de agua.

El Embalse de Portodemouros es otro lugar ideal para contemplar el paisaje de agua, mientras que el Museo Vivente do Mel ofrece un recorrido por el mundo de la apicultura y la tradición de la miel en la zona.