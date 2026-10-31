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Los cocineros coinciden: "Para una sopa castellana clásica y tradicional añade 9 dientes de ajo y 100 gramos de pan duro"
Las cantidades de esta receta están pensadas para 2-3 personas
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- Total: 20 min
- Comensales:3
Otoño e invierno son los meses por excelencia en los que las mesas gallegas tienen como protagonistas los platos de cuchara. Caldos, callos a la gallega, fabada, purés y sopas son solo algunas de las recetas más típicas de la comunidad a la hora de entrar en calor y quedarse con la barriga bien llena.
Si no sabes cómo hacer una sopa castellana de toda la vida o no controlas bien las cantidades, no te preocupes, porque a través de las redes sociales puedes conseguir vídeos en los que te explican el paso a paso para lograr tu plato soñado. Pablo Suárez, chef gallego, publicó hace unos meses en @poesiadefogon una receta perfecta de esta clásica sopa de ajo.
Para 2-3 personas
La sopa castellana o sopa de ajo es uno de los grandes clásicos de la gastronomía española. Una receta muy humilde y con mucho sabor elaborada con ingredientes sencillos que siempre se suelen tener en casa, además de que su preparación es rápida y fácil.
"Hoy os traigo un plato muy tradicional, las clásicas sopas de ajo. Un plato sencillo, rápido y con pocos ingredientes, pero muy reconfortante", indicó el chef gallego en uno de sus vídeos de recetas. La pinta, espectacular, y, lo mejor de todo, es que no es nada complicada de realizar.
Para comenzar, debes laminar los ajos y poner una cazuela a fuego medio con un poco de aceite. Cuando estén dorados, incorpora el jamón y rehoga el conjunto durante unos minutos para que aporte todo su sabor. A continuación, añade el pimentón, removiendo con cuidado para evitar que se queme y conseguir que impregne el resto de ingredientes.
El siguiente paso consiste en incorporar el pan duro, uno de los elementos fundamentales de esta receta. Se cocina durante dos o tres minutos para que absorba los sabores antes de añadir el líquido. "Lo tradicional aquí es cubrir con agua, pero a mí me gusta incorporar también un poco de caldo", señala Pablo.
Una vez incorporado el líquido, se deja hervir todo durante diez minutos a fuego suave, permitiendo que los ingredientes se integren y el pan adquiera una textura tierna. Por último, se retira de la cazuela y se añaden un par de huevos: "Removemos para que se rompan y cuajen con el calor residual", apunta el chef gallego.
Si sigues este paso a paso, el resultado es una sopa de ajo tradicional, económica y súper reconfortante, ideal para los días de frío.
Ingredientes
- 9 dientes de ajo
- 1 cucharadita colmada de pimentón dulce
- 1 litro de agua (él también añade caldo de pollo, mitad y mitad)
- 50g de tacos de jamón ibérico
- 100 gramos de pan duro
- Sal al gusto
- Aceite de oliva al gusto
Paso 1
Pela los dientes de ajo y cortalos en láminas finas. Corta también el pan duro en rodajas finas
Paso 2
Pon los ajos laminados en una olla con un buen chorro de aceite de oliva
Paso 3
Calienta a fuego medio y, antes de que se empiecen a dorar, agrega el jamón ibérico en tacos. Cocina un minuto a fuego medio-bajo
Paso 4
Agrega el pimentón y dale un par de vueltas antes de incorporar el pan
Paso 5
Mezcla bien con el aceite para que el pan se impregne bien. Cocina un par de minutos a fuego medio y cubre con agua, pero también se puede añadir caldo (mitad y mitad)
Paso 6
Una vez que hierva añade sal y sigue hirviendo a fuego bajo durante 10-15 minutos, removiendo cada poco para que el pan se rompa
Paso 7
Retira del fuego, casca 2 huevos y viértelos sobre la sopa
Paso 8
Mezcla bien para que el huevo se vaya cuajando con el calor residual