Los cocineros coinciden: "Para una sopa castellana clásica y tradicional añade 9 dientes de ajo y 100 gramos de pan duro"

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Otoño e invierno son los meses por excelencia en los que las mesas gallegas tienen como protagonistas los platos de cuchara. Caldos, callos a la gallega, fabada, purés y sopas son solo algunas de las recetas más típicas de la comunidad a la hora de entrar en calor y quedarse con la barriga bien llena.

Si no sabes cómo hacer una sopa castellana de toda la vida o no controlas bien las cantidades, no te preocupes, porque a través de las redes sociales puedes conseguir vídeos en los que te explican el paso a paso para lograr tu plato soñado. Pablo Suárez, chef gallego, publicó hace unos meses en @poesiadefogon una receta perfecta de esta clásica sopa de ajo.

Para 2-3 personas

La sopa castellana o sopa de ajo es uno de los grandes clásicos de la gastronomía española. Una receta muy humilde y con mucho sabor elaborada con ingredientes sencillos que siempre se suelen tener en casa, además de que su preparación es rápida y fácil.

"Hoy os traigo un plato muy tradicional, las clásicas sopas de ajo. Un plato sencillo, rápido y con pocos ingredientes, pero muy reconfortante", indicó el chef gallego en uno de sus vídeos de recetas. La pinta, espectacular, y, lo mejor de todo, es que no es nada complicada de realizar.

Para comenzar, debes laminar los ajos y poner una cazuela a fuego medio con un poco de aceite. Cuando estén dorados, incorpora el jamón y rehoga el conjunto durante unos minutos para que aporte todo su sabor. A continuación, añade el pimentón, removiendo con cuidado para evitar que se queme y conseguir que impregne el resto de ingredientes.

El siguiente paso consiste en incorporar el pan duro, uno de los elementos fundamentales de esta receta. Se cocina durante dos o tres minutos para que absorba los sabores antes de añadir el líquido. "Lo tradicional aquí es cubrir con agua, pero a mí me gusta incorporar también un poco de caldo", señala Pablo.

Una vez incorporado el líquido, se deja hervir todo durante diez minutos a fuego suave, permitiendo que los ingredientes se integren y el pan adquiera una textura tierna. Por último, se retira de la cazuela y se añaden un par de huevos: "Removemos para que se rompan y cuajen con el calor residual", apunta el chef gallego.

Si sigues este paso a paso, el resultado es una sopa de ajo tradicional, económica y súper reconfortante, ideal para los días de frío.