No olvides comprar un manojo de grelos o nabizas y patatas Poesía de Fogón (YouTube)

Los cocineros gallegos avisan: "El caldo gallego más rico se prepara con 150 g de alubias y 200 g de costilla salada"

Si hay un plato reconfortante para los fríos días de invierno, ese es el caldo gallego. Se trata de una de las sopas más representativas de la gastronomía gallega, preparada con alubias blancas y verduras de la huerta como grelos.

La lista de ingredientes también incluye carnes de cerdo, como lacón ahumado, costilla salada y chorizo, además de unto (grasa de cerdo), que aporta un sabor único e inigualable.

El caldo gallego más rico

El caldo es uno de los platos más tradicionales de la gastronomía gallega. La receta cambia según cada casa, pero siempre se basa en cuatro ingredientes principales: patatas, alubias blancas, verduras de la huerta y el toque del unto.

Para un resultado delicioso y reconfortante, Pablo Suárez, más conocido en redes sociales como @poesiadefogon, comparte los siguientes ingredientes y el paso a paso de la receta:

150-200 g de alubias

200 g de grelos o nabiza fresca

o nabiza fresca 2 patatas

200 g de lacón

200 g de costilla en salazón

en salazón 150 g de espinazo de cerdo salado

de cerdo salado 40 g de unto

Agua

Sal

Una vez que tengamos listos todos los ingredientes, estos son los pasos a seguir:

La noche anterior a la preparación del caldo gallego dejamos desalando la carne (espinazo, costilla y unto) en agua y en remojo las alubias Al día siguiente, en una olla, añadimos un trozo de lacón, la costilla, el espinazo y el unto y cubrimos con agua A continuación, agregamos las alubias y cubrimos con agua Cuando rompa a hervir, retiramos con una espumadera toda la espuma e impurezas que suban a la superficie Bajamos el fuego y dejamos hervir a fuego suave durante 1 hora Incorporamos las patatas y hervimos durante 30 minutos. Después, escaldamos la verdura en abundante agua hirviendo aparte durante 8 a 10 minutos para quitarle la acidez Sacamos las carnes de la olla del caldo y añadimos las nabizas ya escaldadas. Dejamos hervir todo junto entre 5 y 10 minutos más Servimos y... ¡a disfrutar!

Perfil nutricional

El perfil nutricional del caldo gallego varía según la receta. No obstante, si tenemos en cuenta sus cuatro ingredientes principales (patatas, alubias blancas, verduras de la huerta y unto), podemos hacernos una idea de su aporte nutricional.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), las patatas son ricas en hidratos de carbono y fuente de vitamina C, si bien "una parte considerable de la misma puede perderse durante el proceso de cocción".

Las alubias son alimentos con bajo contenido en grasa y alto contenido de proteína de origen vegetal, mientras que verduras de la huerta como grelos son fuente de fibra y minerales, como hierro, calcio y potasio.

Por otro lado, el unto es la grasa curada y fermentada que recubre los intestinos del cerdo, un ingrediente clave para dar sabor a los guisos. La receta también puede incluir otros ingredientes, como costilla y espinazo de cerdo.