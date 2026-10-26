Estos son los ganadores de los II Premios da Cociña Galega: reconocen el sabor, el oficio y la tradición

La diversidad de la cocina gallega y el trabajo de los profesionales que la mantienen viva protagonizaron hoy los II Premios da Cociña Galega. La gala, celebrada en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia, distinguió 17 establecimientos en 19 categorías dedicadas a recetas y productos representativos de la gastronomía del país. El certamen concedió también cuatro reconocimientos especiales a Lucía Freitas, Casa Gaibor, Begoña Vázquez y Lana Viuda.

Impulsados por Amigos da Cociña Galega y la Fundación A Muiñeira, los premios reunieron en un mismo palmarés elaboraciones como los callos, la empanada, las filloas, el cocido y el pulpo á feria, junto con recetas de pescado, carne y marisco. La segunda edición reivindicó así la riqueza culinaria de Galicia y la labor de los establecimientos que la preservan, la interpretan y la ofrecen cada día a su clientela.

Precisamente, el presidente de Amigos da Cociña Galega, Javier Outomuro, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes con un discurso en el que destacó la emoción de volver a reunir el sector en una segunda edición que dio continuidad a la ilusión con la que nacieron los premios.

"El año pasado vivimos los nervios y la ilusión de comenzar. Hoy sentimos, sobre todo, gratitud", afirmó Outomuro, agradeciendo la confianza de todas las personas que acompañaron la iniciativa.

El trabajo diario

El presidente de Amigos da Cociña Galega recordó durante su intervención que la asociación lleva más de cuatro décadas trabajando para cuidar y dar a conocer la cocina gallega y reivindicó el papel de las personas que la sostienen cada día.

"Está en quien llega temprano para preparar un servicio. En quien atiende una mesa con el mismo cariño después de muchas horas de pie. En quien aprendió a cocinar al lado de sus padres y ahora le enseña a otra persona. En quien mantiene abierta una casa de comidas que forma parte de la vida de una villa", señaló a este respecto Outomuro.

El presidente de la entidad reconoció el esfuerzo que supone mantener un equipo, sacar adelante un negocio y conseguir que cada cliente se vaya con ganas de volver. En ese contexto, Outomuro defendió el valor de estos premios como un momento para hacer visible y agradecer esa dedicación: "Para deciros que se ve, que se valora y que merece ser celebrado".

Outomuro también dedicó un mensaje a las nuevas generaciones que están aprendiendo el oficio y apeló a la responsabilidad del sector para acompañarlas. "Tenemos mucho que enseñarles, pero también mucho que escuchar. Ojalá encuentren en los profesionales que hoy reconocemos un ejemplo y un motivo para seguir", señaló Outomuro, expresando el deseo de que puedan construir su futuro en la cocina gallega.

"Este reconocimiento habla de vuestro trabajo y también del de todas las personas que os acompañan cada día, en las cocinas, en las salas y en vuestras casas" Javier Outomuro, presidente de Amigos da Cociña Galega

El presidente de la asociación agradeció el apoyo de las instituciones, de los patrocinadores y de las entidades colaboradoras, así como el trabajo de la Fundación A Muiñeira, de Xosé Luis Reza, de la junta directiva y de los socios de Amigos da Cociña Galega.

Tuvo también palabras para el equipo que preparó la gala durante meses, reconociendo las llamadas, las reuniones y las horas de dedicación que hicieron posible el encuentro.

Por último, Outomuro se dirigió a los finalistas con un mensaje de orgullo compartido: "Este reconocimiento habla de vuestro trabajo y también del de todas las personas que os acompañan cada día, en las cocinas, en las salas y en vuestras casas". Un agradecimiento que resumió con una frase: "Esta noche nos toca a nosotros daros las gracias y aplaudiros".

Jurado más amplio

El jurado pasó de estar formado por cerca de 70 profesionales en la primera edición a más de 100 en esta segunda convocatoria. La organización amplió su composición con el objetivo de reforzar la representación del conjunto de Galicia al mismo tiempo que incorporó mejoras en las herramientas de votación y en la definición de las categorías.

Tras la primera edición, una treintena de integrantes del jurado se reunió para compartir valoraciones, revisar criterios y proponer mejoras. Outomuro agradeció esa implicación y destacó la voluntad de avanzar "con el máximo rigor y transparencia" para construir unos premios que merezcan la confianza del sector.

"No podemos esperar a que vengan los de fuera, con sus criterios, con sus gustos… a decirnos el que es bueno y el que no es" Xosé Luis Reza, director de Amigos da Cociña Galega y presidente de la Fundación A Muiñeira

El director de Amigos da Cociña Galega y presidente de la Fundación A Muiñeira, Xosé Luis Reza, reivindicó en su intervención de cierre de gala la razón de ser de estos premios: celebrar la cocina gallega, reconocer su valor y respetar la herencia culinaria recibida de las generaciones anteriores.

Reza, además, defendió la gastronomía como una parte esencial de la identidad del país y animó al sector a confiar en su propio criterio y a valorar lo que le es propio. "No podemos esperar a que vengan los de fuera, con sus criterios, con sus gustos… a decirnos el que es bueno y el que no es", afirmó el director de Amigos da Cociña Galega.

El presidente de la Fundación A Muiñeira destacó además que los galardones reconocieron establecimientos que mantienen la calidad, la historia y la esencia de la cocina gallega, desde la autenticidad y el respeto por el oficio. Una manera de trabajar que resumió con la expresión "sin artificios, sin teatros, con nuestra verdad, con nuestra manera de hacer las cosas".

Reza señaló que esta segunda edición ha sido posible gracias a un proceso de escucha y revisión. La ampliación del jurado, con la búsqueda de profesionales por toda Galicia, se acompañó de mejoras en las herramientas de votación y de una revisión de las categorías para dar cabida a las distintas recetas y figuras representativas de la gastronomía gallega.

A este respecto, Reza agradeció a los 114 miembros del jurado su generosidad, profesionalidad y responsabilidad, así como al notario Juan Cora el trabajo de comprobación de los votos. El director de Amigos da Cociña Galega subrayó, además, el carácter colectivo de la iniciativa y el papel de las asociaciones, de los críticos, de los periodistas, de las escuelas y de las instituciones que participaron en ella.

"Estos premios son de todos los que formáis parte de la rica, histórica y mágica gastronomía gallega" Xosé Luis Reza, director de Amigos da Cociña Galega y presidente de la Fundación A Muiñeira

"Estos premios son de todos los que formáis parte de la rica, histórica y mágica gastronomía gallega", expresó Reza, invitándolos a continuación a seguir contribuyendo a su mejora y difusión y a sumar nuevas personas al proyecto.

En el capítulo de agradecimientos, Reza también reconoció el apoyo de las instituciones, de los patrocinadores y de los colaboradores, y dedicó palabras especialmente próximas a los equipos que hicieron posible la gala, destacando la implicación de la junta directiva y de los socios de Amigos da Cociña Galega, así como el trabajo de las personas que asumieron durante meses tareas de organización, comunicación y producción.

Un esfuerzo compartido que definió como la oportunidad de cumplir "este sueño compartido".

Reza cerró su intervención felicitando los finalistas y los ganadores y reafirmando el compromiso de Amigos da Cociña Galega y de la Fundación A Muiñeira por darle continuidad de los premios, al mismo tiempo que reconoció que aún quedaba camino para mejorar: "Mañana comenzaremos a preparar los III Premios de la Cocina Gallega".

Lista de premiados

La gala, conducida por las periodistas Mónica Martínez y Juan Fuentes, contó con las intervenciones de la directora gerente en Turismo de Galicia, Flavia Ramil; el diputado de la Deputación da Coruña, Xosé Luis Penas; y el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles.

La organización agradeció, además, el apoyo de la Xunta, de la Deputación da Coruña y del Concello de Santiago, así como la colaboración de Estrella Galicia, Solthermic-Bermello, Bico de Xeado, Ternera Gallega, Paco e Lola, Aceiroga, Vinagres do Ribeiro y Alda Hotels, junto a las entidades y equipos que hicieron posible esta segunda edición.

Los ganadores de los II Premios da Cociña Galega son los siguientes:

Mejores filloas de Galicia: La Molinera

Mejor carne ao caldeiro: O Dezaseis

Mejor oreja de cerdo: Bar Orellas (Teatro Principal)

(Teatro Principal) Mejor raxo de porco: O Secreto

Mejor receta de xouba, sardiña o parrocha: Nordestada

Mejor empanada gallega: Empanada Viajera

Mejores callos gallegos: Pazo de Santa Cruz de Mondoi

Mejor receta con lura: Casa Gaibor

Mejor caldeirada: A Mundiña

Mejor receta con lamprea: O Frenazo

Mejor receta de gallo de curral, pularda o capón: Mesón do Campo

Mejor receta con vacuno gallego: Asador O Pazo

Mejor receta de año o cabrito: A Faragulla

Mejor salpicón de marisco: Rocamar

Mejor receta con merluza: A Mundiña

Mejor cocido gallego: Cabanas

Mejor receta de marisco crustáceo: Rocamar

Mejor receta de marisco bivalvo: As Garzas

Mejor pulpo á feira: Fuchela

Los galardonados con los premios especiales de los II Premios da Cociña Galega son: