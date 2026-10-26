El showroom ha sido organizado por Difersa & Primavinia Cedida

El evento enogastronómico INVINO 2026 cierra sus puertas con un rotundo éxito de asistencia en A Coruña

INVINO 2026 ha consolidado a A Coruña como capital enogastronómica registrando un rotundo éxito de participación y superando todas las expectativas de la organización.

El salón ha sido organizado por la distribuidora Difersa & Primavinia y dirigida por Hugo Fernández Fernández. Ha transformado durante más de siete horas ininterrumpidas el marco incomparable del espacio Árbore da Veira en el gran epicentro vinícola y gourmet de Galicia.

La jornada contó con la presencia de tres empresas de gran renombre: Blázquez, Reyes y Varón y Lanbroa. Entre las tres conformaron el pilar exclusivo de la oferta gourmet, deleitando a los asistentes con sus productos de máxima calidad. Además, la cita reunió a una selecta representación de 27 bodegas de gran prestigio de toda España.

El showroom reunió a cientos de profesionales del canal HORECA en una jornada clave para el networking y el impulso de las campañas de otoño y Navidad.

Con este excelente balance, INVINO se reafirma como la cita profesional imprescindible para el sector HORECA en la comunidad gallega.