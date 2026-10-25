Charo, cocinera: "Los huevos encapotados se preparan con 50 g de mantequilla y 2 vasitos de leche"

El huevo es un alimento muy versátil que no puede faltar en tu dieta. En este contexto, existen muchas formas populares de cocinarlo según el tiempo y la técnica: frito, cocido, revuelto, escalfado y en tortilla.

Otra opción es prepararlo encapotado, una versión menos conocida, pero que destaca por su sencillez. Además, requiere muy pocos ingredientes, por lo que es una alternativa perfecta para cuando todavía no hemos hecho la compra de la semana.

Un plato sencillo y muy nutritivo

Charo, conocida en redes sociales como @charitoav13, comparte en uno de sus vídeos una receta ideal para preparar huevos encapotados. "Es una receta que no mucha gente conoce. Es muy curiosa, pero resulta muy buena", apunta.

Estos son los ingredientes que utiliza:

Para la bechamel

2 huevos cocidos por persona

50 g de mantequilla

2 vasitos de leche

3 cucharadas de harina

Una pizca de sal

Nuez moscada

Para el rebozado

2 huevos

Harina

Pan rallado

Una vez que tengamos listos todos los ingredientes, estos son los pasos a seguir:

Para la bechamel, derretimos la mantequilla y agregamos tres cucharadas de harina Añadimos la leche, una pizca de sal, un poquito de nuez moscada y cocinamos a fuego lento Cuando tengamos una bechamel espesita, como para croqueta, apagamos el fuego A continuación, untamos un plato con un poco de aceite y repartimos pequeñas porciones de bechamel Colocamos medio huevo sobre cada una y lo cubrimos con más bechamel Dejamos enfriar en el frigorífico hasta que la mezcla esté bien firme Pasado este tiempo, rebozamos en harina, huevo batido y pan rallado, y freímos en una sartén con abundante aceite caliente Emplatamos y... ¡a disfrutar!

#cocina #receta #fyp #huevos ♬ sonido original - charitoav13 @charitoav13 La cocina de Mamá 7 👩🏻🍳 Hoy unos riquísimos huevos encapotados perfectos para acompañar distintas comidas 🐣 Ingredientes: 50g de Mantequilla 2 vasitos de Leche 3 cucharadas de Harina Una pizca de Sal Y un poco de nuez moscada 2 huevos cocidos por persona Para el rebozado: 2 huevos Harina Pan rallado #mama

El huevo, un alimento rico en proteínas

Los nutricionistas coinciden en que el huevo es un alimento sencillo, accesible y de gran valor nutricional. En este contexto, es una fuente excelente de proteínas, vitaminas y minerales.

"El huevo aporta proteínas de alta calidad, necesarias para el mantenimiento de los tejidos y la masa muscular. Tiene un perfil de grasas equilibrado y contiene micronutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del organismo", detalla la Fundación Española del Corazón.

Un huevo mediano aporta energía y una combinación de nutrientes muy interesante: proteínas de alto valor biológico, grasas saludables, vitaminas como la A y la D y minerales como fósforo, yodo y selenio.

La Fundación Española del Corazón recomienda un consumo de 2 a 3 huevos a la semana, "aunque esta cantidad puede ajustarse según las necesidades individuales".

En materia de seguridad alimentaria, la institución aconseja no lavar los huevos antes de lavarlos, ya que "puede favorecer la entrada de microorganismos". Además, sugiere consumir las preparaciones con huevo "lo antes posible" y mantenerlas refrigeradas.