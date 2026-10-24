El calor aprieta pero no ahoga la producción de grelos en Galicia: "Es un superviviente"

El grelo es un tesoro de la cocina gallega. Esta verdura que no puede faltar en el plato en invierno ha sufrido duros momentos en las últimas semanas durante la siembra, ya que las elevadas temperaturas y la falta de lluvias han dificultado su nacimiento y crecimiento. Una gran cantidad, sin embargo, ha resistido y será posible disfrutar como cada año del caldo de grelos o del lacón con grelos.

El problema afecta especialmente a los productores que venden la verdura en fresco, ya que la mitad de lo que han cultivado se ha quedado por el camino en las zonas más secas de Galicia; en aquellas en las que la lluvia ha dado un respiro, las plantaciones no han sufrido tanto. El escenario es diferente para las empresas que envasan para conserva, que tienen más margen de maniobra.

"Tuvimos fincas en las que la mitad de la producción se perdió porque no nacieron por la sequía", explica Miguel Ángel López. El productor, que vende los grelos que cultiva en la zona de Lalín a la cooperativa Aira y a pequeñas fruterías, señala que resembraron algunos terrenos, pero ya era tarde para que la planta echase raíz, por lo que fueron pocos en los que llegó a crecer.

La situación varió según las características de la finca. "El 40-50% de la cosecha se pierde. En fincas más húmedas sí que se fue salvando, pero en las más secas se notó más", indica en gallego el agricultor, sobre una circunstancia que ha afectado a productores de toda Galicia.

La sequía, sin embargo, no hará mella en la calidad del grelo. El sabor se mantendrá, siempre y cuando el tiempo acompañe y durante las próximas semanas llueva y haga frío. "Esperemos que se salve la campaña", pide López, que reconoce que cada vez hay menos productores de grelo debido a que se trata de un trabajo poco agradecido, "aguantando el frío y el agua".

El grelo IGP

Conservas A Rosaleira es la única empresa que sigue formando parte de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de grelo. Fundada en 1940, la empresa comenzó a envasar latas en 1967 y ahora, casi 60 años después, es un referente a nivel nacional en el sector.

"El grelo está súper bien adaptado a Galicia. Es un superviviente: es capaz de aguantar sequía, frío, lluvia... La poquita lluvia que hubo a finales de agosto, seguido por un verano nuevo, nos adelantó la cosecha", explica Luis de Lorenzo, director de esta firma pontevedresa que empezó a hacer la conserva a principios de octubre para evitar que el producto "se pasase".

Y es que A Rosaleira suele empezar a fabricar un mes más tarde, a finales de octubre o principios de noviembre. "Lo bueno que tenemos es que plantamos la misma variedad en distintas provincias de Galicia. El grelo que estamos trayendo ahora es de la zona de Ferrol: ahí refresca más, está protegido y no le da tanto el sol", explica de Lorenzo.

"El cultivo en fresco sí que lo va a resentir, porque si viene el frío es como si lo tuvieses en la nevera. Si ahora viene el calor de golpe, hay que cosecharlo todo porque se te van a pasar. Es la ventaja que tenemos como conservera, que tenemos mayor capacidad", indica el director de la firma, que añade: "Antes el clima iba con el santoral, y ahora eso no nos sirve de mucho".

"Si tiene mucho estrés hídrico, hay que procesarlo ya" Luis de Lorenzo, director de Conservas A Rosaleira

"Si tiene mucho estrés hídrico, hay que procesarlo ya. En el mercado de fresco casi no aguanta, porque lo coges hoy y mañana ya está deshidratado. O lo metes en agua... Luego sí que vienen las heladas y el frío lo aguanta bien, así que puedes cosecharlo poco a poco. Esa es la ventaja para el grelo en fresco. Nosotros vamos a cosechar lo mismo: la capacidad de fabricación diaria", indica de Lorenzo.

El director de A Rosaleira añade a este respecto que las circunstancias meteorológicas de este año no afectarán a la calidad del producto: "El grelo depende en qué estado vegetativo esté para escaldarlo un poco más o un poco menos. Es lo que hacemos nosotros aquí, si tienes un grelo muy tierno no puedes escaldarlo mucho porque si no se te pasa".

Lacón con grelos. Shutterstock

Este alimento que relacionamos con los días de frío, muchas veces en familia o con amigos, es muy popular en épocas como el Entroido. "Para que haya el grelo en Carnaval, primero tiene que haber la nabiza", señala a este respecto Luis de Lorenzo, que asegura que "una vez cocinadas, no ves la diferencia".

El cambio climático, por otro lado, está afectando mucho al cultivo de los productos hortícolas, pero algunos como el grelo resisten mejor. Y es que aunque este año el calor ha puesto en riesgo su crecimiento, una gran cantidad ha resistido y no faltará en los platos de los gallegos dentro de unos meses.