Un queso gallego se cuela en la lista de los 5 mejores de España: "Destaca por su intenso olor y suavidad"

El queso es uno de los productos lácteos más emblemáticos y apreciados de la gastronomía gallega.

La Comunidad cuenta con numerosas elaboraciones reconocidas en certámenes de prestigio, como los premios Alimentos de España, que acaban de distinguir de nuevo a un producto gallego.

Este queso gallego es uno de los 5 mejores de España

La decimocuarta edición de estos galardones, que reconocen la excelencia y la calidad de los mejores quesos de España en 2026, ha viajado hasta la provincia de Lugo

En concreto, el municipio de Chantada ha sido el escenario del reconocimiento a la quesería Airas Moniz, premiada por la calidad de sus elaboraciones.

El queso 'Savel' ha vuelto a conquistar al jurado y se ha hecho con el primer puesto de la categoría 'Queso madurado con mohos o queso azul'.

"Queso azul que destaca por su inconfundible e intenso olor, además de por su sorprendente suavidad, elegancia y untuosidad". Así describe Airas Moniz el queso galardonado.

'Savel' madura durante 5 semanas en una cámara en la que se encuentra el penicilium roqueforti, un hongo que se usa en la industria alimentaria para hacer quesos azules.

"Sus vetas entre azul y gris verdoso junto con su color amarillo de pasta procedente de las vacas Jersey en pastoreo, hacen que este queso sea único", afirma Airas Moniz en su web.

Hace tan solo unos meses, el queso 'Savel' fue reconocido como el mejor de España en el Salón Gourmets, una de las ferias alimentarias más importantes del panorama internacional.

A este galardón se suman otros muchos cosechados en los últimos años.

'Savel' compitió contra más de 130 quesos

La última edición de los premios Alimentos de España contó con la participación de un total de 133 muestras de quesos procedentes de toda España en las cinco modalidades convocadas.

El proceso de selección ha incluido un riguroso análisis físico-químico, microbiológico y de las especies, así como una valoración sensorial realizada por paneles de expertos catadores.

Durante la valoración se ha garantizado en todo momento la trazabilidad y el anonimato de las muestras. Estos son los ganadores de la decimocuarta edición: