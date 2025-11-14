Una bodega de Galicia, elegida mejor productora de vino blanco del mundo: "El verdadero premio es el camino recorrido"

La cooperativa gallega Paco & Lola ha alcanzado un nuevo hito internacional al coronarse como ganadora del prestigioso International Wine & Spirit Competition (IWSC) 2025 White Wine Producer Trophy, premio que la reconoce como la mejor bodega productora de vino blanco del mundo en esta edición.

Un reconocimiento que relata dos décadas de esfuerzo

Fundada en 2005 en Meaño, en pleno corazón de O Salnés, Paco & Lola nació como iniciativa de un grupo de viticultores independientes que decidieron profesionalizar su producción. Hoy agrupa más de 400 socios y explota alrededor de 200 hectáreas repartidas en más de 1.800 parcelas, en su mayoría en el entorno cercano a la sede de la bodega, situada a un paso de la autopista y que puede ser visitada por turistas e interesados.

La historia de Paco & Lola está marcada por dos elementos clave: por un lado, la variedad blanca autóctona albariño, protagonista indiscutible del proyecto, y por otro, una mirada moderna que combina tradición, diseño y valores de sostenibilidad. La bodega ha definido una identidad visual potente –esas botellas con lunares que la han hecho reconocible en todo el mundo– y al mismo tiempo ha desarrollado un proceso de elaboración que cuida desde la viña hasta la bodega.

Este año conmemoraron su 20 aniversario "quitándose los lunares", en lo que fue en realidad un "truco de márketing" que consistía en rellenar los lunares con fotos de las familias que forman parte de la cooperativa.

La imagen del reconocimiento de la IWSC 2025

"Prácticamente un vino perfecto"

El trofeo IWSC 2025 reconoce a los productores de vinos blancos que destacan por la coherencia de su gama, la innovación en sus procesos y su compromiso con la sostenibilidad. Paco & Lola presentó siete vinos al jurado y todos obtuvieron al menos medalla de bronce, pero su referencia Prime 2021 logró la medalla de oro. Este mismo vino ganó recientemente el premio al mejor vino blanco de España otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y ahora se ha encumbrado a nivel mundial.

Un jurado de la IWSC, con la participación de expertos como el máster sommelier Mick O’Connell, valoró el Albariño Prime 2021 como “claramente bueno… prácticamente un vino perfecto, tal como todo debería estar”.

A la entrega acudieron, en representación de la bodega, Carlos Carrión y Nuria de la Torre. El propio Carrión recogió el premio, declarando que el galardón "no solo homenajea a los vinos, sino también a las familias y a los valores que las sostienen".

Por parte de la cooperativa, todos los miembros recibieron este mensaje del Consejo Rector: “O feito de estar nominados xa era un motivo de orgullo para todos nós. Agora, traer o trofeo á MELLOR ADEGA PRODUTORA DE VIÑO BRANCO DO MUNDO para a casa é unha inmensa satisfacción. Con todo, o verdadeiro premio é o camiño percorrido nestes últimos vinte anos, sustentado no traballo, no compromiso coa calidade, na innovación e no respecto pola tradición.”

Un reconocimiento que puede ser histórico

Los vinos de la denominación de origen Rías Baixas, todavía referidos mayoritariamente como Albariño, son muy famosos y apreciados en España y también son probablemente los blancos nacionales más conocidos en el resto del mundo, pero este reconocimiento puede marcar un antes y un después en su proyección.

Nunca antes un vino gallego había obtenido este galardón, y lo hace uno que procede de una de las mayores bodegas de Rías Baixas, y que además forma parte del sello Galicia Calidade. La marca de Paco & Lola está ya presente en más de 40 mercados, y haber ganado el premio a la mejor bodega productora de blanco es una gran oportunidad para el crecimiento de esta cooperativa, pero también para el resto de la D.O.