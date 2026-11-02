La feria de las tapas ideal para visitar a partir del 12 de noviembre en Ferrol: 1.200 € en premios

Las calles de Ferrol volverán a llenarse de sabor con una nueva edición del Tapéate, la iniciativa gastronómica que volverá a convertir la ciudad en un escaparate de su riqueza culinaria del 12 al 22 de noviembre.

Este lunes, la Junta de Gobierno Local aprobó hoy el convenio de colaboración entre el Concello y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol para la organización del evento, con un importe del convenio que asciende a 3.250 euros.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacó que esta iniciativa se enmarca en el compromiso municipal con la promoción turística y la dinamización económica y social de la ciudad. En este sentido, señaló que uno de los objetivos del Concello es "impulsar iniciativas que contribuyan a poner en valor la gastronomía local, fortalecer el sector hostelero y promocionar Ferrol como destino turístico".

Por su parte, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol tiene entre sus fines la representación y promoción de los intereses del sector hostelero local, así como el impulso de iniciativas que contribuyan a dinamizar su actividad y poner en valor la oferta gastronómica de la ciudad.

El Tapéate nace precisamente de la colaboración entre ambas entidades y afronta una nueva edición con la voluntad de incrementar la participación de los establecimientos hosteleros y la implicación de la ciudadanía, consolidándose como una cita destacada para disfrutar de la gastronomía ferrolana. Durante la pasada edición se sirvieron más de 19.000 tapas en los 24 establecimientos participantes, y este año se espera superar esa cifra.

Inscripciones

Esta edición se celebrará del jueves 12 al domingo 22 de noviembre y podrán participar los establecimientos hosteleros que dispongan de barras en sus locales donde sirvan habitualmente pinchos o tapas.

La inscripción podrá realizarse hasta las 14:00 horas del 6 de noviembre mediante la presentación de una solicitud de participación en la que deberá constar el nombre del local, su teléfono, el nombre de la tapa y una fotografía de esta.

La documentación deberá entregarse en la sede de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y Comarcas (calle Real, 73-75, 2.º D) o por correo electrónico a hosteferrol@hosteferrol.org

Más de 1.000 euros en premios

El jurado, compuesto por tres expertos en gastronomía propuestos por la Asociación de Empresarios de Hostelería, otorgará tres premios de 500, 400 y 300 euros para los establecimientos clasificados en primera, segunda y tercera posición, respectivamente. En la evaluación se tendrán en cuenta criterios como la presentación, la elaboración, la degustación y el uso de productos autóctonos.

Asimismo, habrá un galardón especial del público, dotado con 300 euros, que se concederá a la tapa más votada. Los locales participantes distribuirán entre sus clientes unas tarjetas en las que los consumidores deberán escribir sus datos de contacto y su tapa favorita, para después depositarlas en las urnas habilitadas en los establecimientos.

Estas mismas tarjetas servirán para participar en el sorteo de tres bonos de actividades turísticas en Ferrolterra por valor de 100 euros cada uno. Para que la participación sea válida, deberán llevar el sello de cuatro establecimientos participantes diferentes.

El sorteo se celebrará en la sede de la Asociación de Empresarios de Hostelería el 27 de noviembre a las 10:00 horas.

Subvención a Cofer

Además, la Junta de Gobierno Local aprobó conceder una subvención nominativa a la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal para financiar el convenio de colaboración entre COFER, el IGAPE y el Concello de Ferrol destinado al desarrollo de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

El importe de esta subvención asciende a 25.000 euros, que se destinarán a iniciativas que no solo buscan dinamizar la economía local y el tejido empresarial de Ferrolterra, sino también articular dicho crecimiento en consonancia con los objetivos globales de la Xunta de Galicia para una transición industrial sostenible, competitiva y altamente tecnificada.