El bar de tapas frente al Palacio de la Ópera de A Coruña que mantiene vivo el legado de su hija

Frente al Palacio de la Ópera de A Coruña, en el número 4 de la Glorieta de América, se encuentra El Tomate, uno de esos pequeños establecimientos de hostelería en los que los clientes habituales forman parte del día a día. Entre tortillas de diferentes sabores, raciones de raxo y tartas caseras, María Luisa Santos Burgo mantiene vivo un proyecto que guarda una historia muy especial: la de su hija.

El Tomate abrió sus puertas en noviembre de 2019, apenas unos meses antes de que la pandemia obligase a bajar las persianas de la hostelería. Sus comienzos no fueron fáciles, pero el esfuerzo, la perseverancia y la buena acogida del vecindario permitieron al negocio salir adelante.

"Fue mucho sacrificio y perseverancia porque fueron momentos duros y justo acabábamos de abrir, pero aquí estamos, dándolo todo con mucho cariño y amor para nuestro público vecino. Nos sentimos súper bien acogidos desde el primer momento", recuerda su propietaria.

Natural de República Dominicana, María Luisa ha apostado por una propuesta gastronómica en la que predominan los sabores de la cocina tradicional española y gallega, aunque también hay espacio para pequeñas pinceladas de su país de origen.

Un negocio con mucho corazón

Detrás de El Tomate hay una historia familiar que explica buena parte del cariño con el que María Luisa habla de su establecimiento. Fue su hija, Scarlem Merlen García Santos, quien inició la andadura de este negocio hostelero. Tras su fallecimiento, María Luisa y su marido, Rober Junior, decidieron continuar con el proyecto.

"La andadura la inició mi hija, que ya marchó, nos dejó, se fue al cielo, y hemos seguido mi esposo y yo. He tenido que coger el mando de todo en honor a mi hija, para demostrarle que sigue su legado, porque ella era la hostelera", relata.

Desde entonces, sacar adelante El Tomate es también una manera de honrar su memoria y dar continuidad al proyecto que un día puso en marcha su hija. Una motivación que acompaña a María Luisa en su día a día al frente del establecimiento. "A mí me ha tocado seguir y aquí estoy, dándolo todo con entusiasmo. Es mucho esfuerzo y mucho sacrificio, pero aquí estamos, dispuestos a seguir", expresa.

En este camino también ha sido fundamental el equipo que la acompaña, al que dedica unas palabras de agradecimiento: "Tengo un equipo maravilloso, que da todo por el negocio".

Tortillas para todos

El Tomate cuenta con una amplia carta en la que no faltan algunos de los imprescindibles del tapeo gallego. La tortilla es una de sus grandes protagonistas, con versiones que van desde la tradicional o con cebolla hasta otras con chorizo, tomate, calabacín y puerro o chicharrones y queso de cabra.

Otro de los platos que más triunfa entre sus clientes es el raxo, que se puede degustar con salsa de roquefort, de champiñones o sin salsa, entre otros. A estas propuestas se suman las croquetas caseras de jamón, el pulpo a la gallega, las zamburiñas, los chipirones con alioli o los pimientos de Padrón.

"Son platos de toda la vida para que la gente se sienta como en casa, comiendo comida tradicional, comida casera. Es mucho el mimo que ponemos para que todo salga bien", explica María Luisa.

La oferta gastronómica se completa con tostas, hamburguesas, sándwiches, fajitas de pollo, ensaladas y guisos, además de un menú del día.

Un guiño a sus raíces

Aunque la cocina tradicional de aquí ocupa buena parte de la carta, María Luisa también ha querido reservar un pequeño espacio para los sabores de su tierra. Uno de ellos es el guacamole acompañado de plátano macho frito, conocido como tostón en República Dominicana. "Nosotros le llamamos el tostón y sale bastante también. Está muy rico", apunta.

Durante los meses de verano y bajo reserva, el establecimiento también prepara mofongo, un plato tradicional caribeño elaborado a base de plátano verde frito y majado con ajo y chicharrones.

Los más golosos, por su parte, encuentran en El Tomate un amplio repertorio de elaboraciones caseras. Tartas de zanahoria, chocolate o red velvet y bizcochos de piña, arándanos, chocolate o marmolados forman parte de su propuesta dulce.

Entre vecinos y conciertos

La ubicación de El Tomate, justo enfrente del Palacio de la Ópera, ha contribuido a que el establecimiento se convierta también en un punto de encuentro para quienes acuden a disfrutar de su programación cultural.

"Estar enfrente del Palacio de la Ópera nos da mucho cliente. Es un público maravilloso que, antes o después de los conciertos, viene, come o cena, queda con sus amigos o familiares para tomar algo", explica la propietaria.

Para quienes prefieren disfrutar únicamente de una bebida, el local dispone también de una oferta de coctelería, con mojitos y otras combinaciones, además de vermús, vinos y cervezas.

Sin embargo, una de las mayores satisfacciones de María Luisa es comprobar cómo quienes descubren su establecimiento terminan regresando. "Es muy agradecido ver cómo los clientes valoran nuestro trabajo, repiten y traen a gente. Nos acogen, vuelven, nos recomiendan", celebra.

El Tomate abre de martes a domingo, de 12:00 a 00:00 horas, con una filosofía que se ha mantenido desde sus inicios: ofrecer comida casera, cuidar a quienes se sientan a su mesa y seguir dando vida al proyecto que comenzó Scarlem. María Luisa lo resume con una sencilla invitación: "Que el cliente que no ha venido, que venga, y el que ha venido, que vuelva".