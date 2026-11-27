Abre en A Coruña el local con "las fresas más famosas del mundo": llega La Fresería a la plaza de Lugo

El local que presume de tener "las fresas más famosas del mundo" llega a A Coruña. Después de abrir varias tiendas en Vigo, Santiago y Lugo, La Fresería estará también en la ciudad herculina. Y no en cualquier sitio, sino en la plaza de Lugo, concretamente en uno de los locales comerciales que forman parte de la fachada del mercado Eusebio da Guarda.

La marca se hizo muy conocida en Madrid, desde donde fue expandiendo su negocio hasta contar con más de medio centenar de tiendas repartidas por España y otros países. Y eso sin contar las próximas aperturas que tiene previstas, porque, además de llegar a A Coruña, también lo hará en Pontevedra, según anuncia en su página web.

Y es que algo tan sencillo como juntar fresas de origen nacional y añadirles siropes de distintos sabores ha terminado convirtiéndose en todo un fenómeno. De hecho, su apertura en Vigo ya fue bastante llamativa por el hecho de que el propio alcalde, Abel Caballero, inauguró el establecimiento y probó sus fresas.

Entre sus planes de expansión también figuran ciudades internacionales como Nueva York y Milán, a las que la marca prevé llegar próximamente.

Por ahora, La Fresería no ha anunciado una fecha de apertura en A Coruña, pero el cartel que anuncia su llegada ya luce en el local de la plaza de Lugo, en el lado que da a la calle peatonal.

El negocio promete traer a la ciudad su producto más famoso: las tarrinas de fresas acompañadas de siropes. Pero su oferta no se limita a esta combinación, ya que también incluye opciones como el "fresalado", tarrinas con base de yogur, y sabores de sirope menos habituales, como el matcha.