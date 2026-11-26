El Hotel Meliá María Pita cuenta con varias propuestas gastronómicas para despedir 2026 y recibir 2027 por todo lo alto

Tres menús para pasar esta Navidad 2026 en grande en A Coruña con familia o amigos

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La Navidad está cada vez más cerca y, con ella, las reuniones familiares y con amigos. Eventos que sirven para compartir momentos, ponerse al día y disfrutar de una amena comida o cena acompañados por las personas más importantes de nuestra vida.

Algo que sabe muy bien el Hotel Meliá María Pita, que ha preparado tres suculentos menús para no tener que preocuparse por cocinar en Nochebuena, en Nochevieja ni en Reyes. Los comensales podrán, de esta forma, disfrutar al 100% de este encuentro familiar centrándose en lo más importante.

Navidad en el Hotel Meliá María Pita de A Coruña. Cedida

Cena de Nochebuena

La primera de las fechas marcadas en el calendario es la cena de Nochebuena. El hotel ha preparado un evento especial que comenzará a las 20:30 horas y se prolongará hasta las 23:30 por un precio único de 130 euros por persona y un completo menú.

La velada arrancará con los aperitivos, que consistirán en jamón de bellota, bocado cremoso de Txangurro y terrina templada de pulpo y patata con foie gras. Los comensales disfrutarán a continuación del salpicón de raya en escabeche y langostinos y del canelón de carabinero, antes de que el sorbete dé paso a la carne: lingote de carrillera.

No faltarán, además, los dulces. La cena de Nochebuena contará con un delicioso postre navideño y con una rica selección de dulces tradicionales que harán que todos los asistentes terminen la noche con un buen sabor de boca.

Fin de año

El Hotel Meliá María Pita ha preparado una velada especial para despedir 2026 por todo lo alto. El establecimiento propone a los ciudadanos celebrar una fiesta en sus instalaciones en la que no faltará un rico menú, la música ni, por supuesto, el chocolate con churros. Esta es la programación:

20:30 horas. Llegada de invitados e inicio de Aperitivo de Bienvenida

22:00 horas. Comienzo de la Gran Gala de Nochevieja

00:00 horas. Cotillón y fiesta amenizada

03:00 horas. Churros con chocolate

05:00 horas. Fin de fiesta

El menú incluye el cóctel de bienvenida, una ensalada de bogavante, un sorbete, un jarrete de ternera y postre, así como las tradicionales uvas para comer mientras suenan las campanadas. El precio es de 240 euros en mesa compartida y de 270 por las mesas exclusivas de 2 a 4 personas.

Unos Reyes especiales

La visita de los Reyes Magos es una de las más esperadas cada año en las casas de los coruñeses. No será una excepción este 2027, aunque los ciudadanos podrán disfrutar además de un rico menú para no preocuparse de cocinar y dedicar toda la jornada a abrir los regalos y comenzar a jugar con lo que Melchor, Gaspar y Baltasar les hayan dejado.

El Hotel Meliá María Pita propone en este caso un buffet especial por 55 euros. Caldo gallego, crema de marisco o jamón asado son algunos de los platos que se servirán desde las 14:00 horas. Habrá, además, animación para los más pequeños de la casa y no faltarán el tradicional Roscón de Reyes o los postres navideños.

¿Cómo reservar?

Aquellas personas que necesiten más información o quieran hacer su reserva ya pueden hacerlo en los números de teléfono 981205000 y 600593368 o en el correo electrónico eventos.melia.maria.pita@melia.com.